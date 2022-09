Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am Wochenende war im Ubisoft Store die Seite von The Division: Heartlands für kurze Zeit aufrufbar. Der Leak ließ Fans erste Eindrücke zum Setting des Shooters sammeln und verriet aufschlussreiche Informationen zum Gameplay.

Wer am Wochenende im Ubisoft Store unterwegs war konnte vielleicht einen kurzen Blick auf die Seite von The Division: Heartlands werfen. Falls ihr diese Gelegenheit verpasst habt, zeigt euch Twitter-User Unknown1Z1 alles Wichtige in einer Bildschirmaufnahme.

Der neuste Teil der Loot-Shooter-Reihe bietet euch unter anderem spannende PvEvP-Matches, in denen 45 SpielerInnen gegen ihre Kontrahenten und einen tödlichen Virus antreten müssen. Eingerahmt wird diese aufreibende Action in das Setting einer amerikanischen Kleinstadt.

In The Division: Heartlands könnt ihr zwischen sechs Agenten und drei Klassen wählen, die euch entsprechende Spielstile und Perks bieten. Abgesehen vom PvEvP-Modus bietet der Shooter auch PvE-Matches, in denen es um gute Vorbereitung, Aufsammeln wichtiger Gegenstände und das Auslösen von Alarmen geht.

Weitere Infos zu dem kommenden Titel wird euch laut offizieller Ankündigung während des Ubisoft Forward geboten. Dort erhaltet ihr ebenfalls neue Informationen zu The Division Resurgence.