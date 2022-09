Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit über einem Jahr warten wir auf ein Release-Datum des Indie-Titels Batora: Lost Haven. Nun haben Entwickler Stormind Games und Publisher Team17 endlich das Geheimnis gelüftet. Zusammen mit dieser Bekanntgabe gibt es neues Videomaterial zu bestaunen.

Epische Schlachten in der Topdown-Perspektive und atmosphärische Cutscenes – so präsentiert sich Batora: Lost Haven in seinem neuen Trailer. In keinem anderen Trailer zu dem Action-RPG gab es bisher so viel Gameplay-Material zu sehen. Damit setzen Entwickler Stormind Games und Publisher Team17 ein klares Zeichen: Das Spiel is bereit für seinen Release am 20. Oktober diesen Jahres. Wer erste Schritte in die apokalyptische Welt wagen möchte, kann noch bis heute die kostenlose Demo via Steam herunterladen.

Inmitten einer gewaltigen Katastrophe wird die junge Avril plötzlich zur Retterin des Planeten auserkoren. Die Mächte von Sonne und Mond nutzend, muss sie nun zu einer interplanetaren Reise antreten, um die Geheimnisse fremder Planeten aufzudecken. Auf dieser Mission muss sie sich nicht nur einer Vielzahl von Feinden stellen, sondern wir auch mit schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert. Diese formen im weiteren Spielverlauf Avrils Persönlichkeit und geben euch somit Freiraum, die Geschichte nach eurem Willen zu gestalten. Wird Avril die Retterin aller sein oder deren Untergang?

In Batora: Lost Haven erwartet euch ein Action-RPG mit Topdown-Perspektive im SciFi-Stil der 1950er Jahre. Indem ihr die Fertigkeiten von Körper und Geist perfekt ausbalanciert, könnt eure gewaltigen Mächte entfesseln und eure Gegner zurr Strecke bringen. Abseits der Hack’n’Slash-Mechaniken bietet euch das RPG auch einige Rätsel sowie eine reaktive Storyline, die zum Wiederspielen einlädt.

Batora: Lost Haven ist ab dem 20. Oktober für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Ein Release auf der Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wer übrigens Razer Chroma nutzt, kann sein Gaming-Zimmer während des Spiels zum Leuchten bringen. Erfahrt mehr dazu hier.