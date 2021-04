Please enable JavaScript



Um ein besonderes immersives Gameplay zu erleben, ist die Atmosphäre des Videospiels maßgebend. Die richtigen Soundverhältnisse und die Beleuchtungseinstellungen entscheiden über Mitfiebern oder Gleichgültigkeit.

Dessen ist sich auch das Entwicklerstudio Stormind Games bewusst. Um Gamern eine besondere Bildgewalt in Batora: Lost Haven bieten zu können, kooperiert das Studio mit Razer.

Die weltweit führende Lifestyle-Marke Razer unterstützt das italienische Entwicklerteam Stormind Games beim grafischen Feintuning. Mit der Razer Chroma RGB-Technologie soll Batora: Lost Haven zu einem besonders intensiven Erlebnis für die Augen werden.

In diesem actionreichen Abenteuer spielt ihr die 16-jährige Avril. Nachdem sie das normale Leben eines Teenagers geführt hat, verliert sie plötzlich alles, was ihr je wichtig gewesen ist. Gleichzeitig ist sie nun mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, mit denen nur sie allein die Erde vor dem sicheren Untergang retten kann. Nur wenn sie die Balance zwischen physischer und psychischer Stärke findet, kann sie ihre volle Macht entfesseln und so die Katastrophe abwenden. Doch jede gut gemeinte Handlung kann zu schrecklichen Auswirkungen führen. In dieser reaktiven Storyline solltet ihr nur Entscheidungen fällen, wenn ihr auch mit ihren Konsequenzen leben könnt.

Die Technologie von Razer Chroma RGB

Das weltweit größte RGB-Ökosystem nutzt 16.8 Millionen Farben, um Hardware im individuellen Lichterglanz erscheinen zu lassen. Zusätzlich sorgen elf verschiedene Lichteffekte dafür, dass sich die Beleuchtung jeder Situation anpassen kann. Mit Chroma Connect lässt sich die gesamte Hardware, die diese Technologie nutzt, synchronisieren. So wird jede Gaming-Session zu einem besonderen Farberlebnis.

Wenn ihr mehr zu dem ausgeklügelten System hinter Razer Chroma RGB erfahren möchtet, könnt ihr die offiziellen Website aufsuchen.

In den Kampfszenen von Betora: Lost Haven müsst ihr schnell zwischen geistigem und körperlichem Modus wechseln. Mit der Razer Chroma-Technologie erhaltet ihr sofort ein visuelles Feedback darüber, in welchem Modus ihr euch gerade befindet. Von diesem intensiven Farbenspiel und Spielerlebnis profitieren vor allem Besitzer weiterer Razer Chroma-Hardware.

Wir freuen uns sehr, mit Stormind Games zusammenarbeiten, um ein immersives Elebnis für Batora: Lost Haven über Razer Chroma RGB zu schaffen. Gamer können beobachten, wie all ihre Chroma-fähigen Peripheriegeräte, intelligente Beleuchtung und verbundene Geräte zum Leben erwachen und dynamisch reagieren, wenn sie Batora spielen. – Kushal Tandon, Director of Marketing & Business Development bei Razer

Wann wir Avril bei der Rettung der Erde zur Hand gehen können, steht noch nicht fest. Allerdings steht schon fest, auf welchen Plattformen ihr über das Schicksal unseres Planeten entscheiden könnt: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.