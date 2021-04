Please enable JavaScript



Schon seit Längerem setzt sich Razer für ein den Umweltschutz ein. Auch mit dem neustem Gadget setzt die weltweit führende Lifestyle-Brand für Gamer wieder ein klares Zeichen zum Thema Nachhaltigkeit. In einem Tweet stellte das Unternehmen den Razer Reusable Straw vor. Ein praktisches Utensil, das man leicht mitnehmen kann.

Der Razer Reusable Straw – das komplette Set Quelle: Razer

Wie gewohnt besteht auch das neuste Gadget von Razer nicht nur aus hochwertigem Material, es sieht auch schick aus. Der aus- und einziehbare Razer Reusable Straw besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl (SAE 304), dessen Spitze von einer schützenden Silikonkappe umhüllt ist. Diese ist in dem gewohnten Razer-Grün gehalten, während der Edelstahl im altbekannten, edlen Schwarz schimmert. Die verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar, womit das Unternehmen seine Go Green With Razer-Initiative weiter ausbaut.

Seid ihr unterwegs und braucht einen Strohhalm? Kein Problem, denn in eurem Paket ethalten ist auch eine praktische Transporthülle mit Karabiner. So könnt ihr euren Strohhalm bequem und sauber in einer Tasche verstauen. Nach Gebrauch könnt ihr den Strohhalm mit einem mitgelieferten Reinigungsbürstchen leicht säubern. So habt ihr lange Freude an eurem Strohhalm haben.

Wenn ihr euch auch diesen umweltbewussten Strohhalm anschaffen möchtet, könnt ihr ihn auf der Produktseite für knapp 25€ bestellen. Wir wünschen euch einen guten Durst!