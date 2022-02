Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Stormind Games und Team17 geben bekannt, dass eine neue Demo-Version zu Batora: Lost Haven bald erscheinen wird. Interessierte können diese im Rahmen des kommenden Steam Next Fests ausprobieren. Außerdem gibt es einen neuen Story-Trailer zu bestaunen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Seit fast einem Jahr berichten wir euch von dem packenden SciFi-Adventure Batora: Lost Haven. Seitdem konnten wir euch ein grobes Release-Datum nennen und auf die Synchronisation mit Razer Chroma eingehen. Jetzt können wir euch berichten, das ihr im Rahmen des Steam Next Fest (21. bis 28. Februar) eine PC-Demo ausprobieren könnt. Um euch auf eure nächste Gameplay-Erfahrung einzustimmen, hat Team17 einen neuen Trailer veröffentlicht.

Nach einer mysteriösen Katastrophe liegt die Hälfte der Erde in Schutt und Asche. In diesem gewaltigen Chaos wird die Teenagerin Avril ausgewählt, um den Planeten vor einem uralten Wächter zu schützen. Ausgestattet mit den Mächten von Körper und Geist tritt unsere Protagonistin eine transgalaktische Reise an, bei der sie nicht nur fremde Welten erkunden wird. Jede getroffene Entscheidung formt Avrils Persönlichkeit. Ihr entscheidet selbst, ob sie zur großen Beschützerin oder Vernichterin aller werden wird.

Avril absorbiert die Mächte des Planeten Grieza Quelle: Team17

In Batora: Lost Haven erleben Spieler in der Top-Down-Perspektive ein packendes Action Adventure, das mit Hack-n-Slash-Mechaniken und einer reaktiven Storyline für eine besondere Dosis Spannung sorgt. Indem ihr die Mächte von Körper und Geist ausbalanciert, könnt ihr gewaltige Mächte freisetzen, mit denen ihr eure Feinde in die Knie zwingt.

Vom explorativen Standpunkt aus betrachtet, erwarten euch fremde Welten und deren Bewohner. Mit Batora: Lost Haven taucht ihr in ein Stück SciFi-Geschichte ein, das an die 1950er erinnern soll.

Batora: Lost Haven erscheint im weiteren Verlauf diesen Jahres für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn es ein konkretes Release-Datum gibt.