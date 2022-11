Schurken von New York, seid gewarnt! Das offiziell lizenzierte Seagate Ghost-Spider Drive ist da. Diese externe Special Edition der FireCuda-Festplatte ist so anmutig und stark wie Gwen Stacys Alter Ego und dazu noch ein ultimatives Sammlerstück. Mit einem geballten Speicher von 2TB bietet euch der FireCuda-Datenträger ausreichend Platz für Spiele und Dateien aller Art und die RGB-LED sorgt für das passende Ambiente.

Neben einer kurzen Bedienungsanleitung werden euch neben der Platte auch ein USB 3.2 Gen 1-Kabel, sowie stylische Marvel- und Seagate-Sticker mitgeliefert.

Nicht nur bietet euch das Ghost-Spider Drive genügend Speicher in einem coolen, sexy Look, es ist zudem mit Konsolen (PlayStation, xBox), dem PC (Windows 10 oder höher) und Mac (macOS X 10.14 oder höher) kompatibel! Da klingelt doch jeder Spinnensinn, egal ob Peter Parker, Miles Morales oder Gwen Stacy 😉

Ghost-Spider aka Gwen Stacy sowie das Firecuda-Logo im oberen linken Teil als auch der Seagate Schriftzug im unteren rechten Teil zieren das größtenteils in weiß gehaltene Case auf der Frontseite. Die Rückseite ist in hellblau gehalten auf der das Ghost-Spider Logo in Szene gesetzt ist. Am unteren Ende des Cases zieht sich zwischen Vorder- und Rückseite der LED-Streifen. Zum Konfigurieren von Farbe und Muster der RGB-Beleuchtung sind ein PC und die kostenlose Software Seagate Toolkit erforderlich.

Zum Vergleich: Auf der Platte finden locker 30 PS5-Spiele oder 50 PS4-Spiele Platz. Die PC-Version von Destiny 2 kommt auf sportliche 105 GB. Wenn ihr zudem noch die Standard-Version Cyberpunk 2077 installiert, welche auf ca. 70 GB kommt, habt ihr noch nicht einmal 10 % des Speichers erschöpft! Den restlichen Platz könnt ihr beispielsweise für ca. 400 Filme oder sagenhafte 400.000 Bilder nutzen. Zudem ist euer Ghost-Spider Drive tragbar und von geringer Größe, was euch die Mitnahme zu jeder Zeit kinderleicht macht.

Alle Spezifikationen der Ghost-Spider könnt ihr HIER durch Klicken ausklappen!

Alle Bilder des Seagate Firecuda Ghost-Spider Drives findet ihr nochmals gebündelt unter diesen Zeilen ⬇️