Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: CD Projekt Red

Habt ihr euch eigentlich schonmal gefragt, wie der erste Hexer entstanden ist? Die Antwort darauf liefert euch Netflix mit The Witcher: Bloodlines. In der letzten Woche veröffentlichte der Streaming-Dienst einen ersten Teaser zu der kommenden Mini-Serie.

Wie kam es eigentlich zur Sphärenkonjunktion, welche die Welten von Menschen, Elfen und Monstern miteinander vermischte? Warum und wie wurde der erste Hexer entstanden? The Witcher: Bloodlines geht diesen Fragen auf den Grund. Die Handlung der vierteiligen Miniserie setzt 1.200 Jahre vor der Geschichte um Geralt, Yennifer und Ciri ein und erklärt die Ursprünge, welche die aktuellen Ereignisse in Gang setzten. Die Serie wird ab dem 25. Dezember auf Netflix verfügbar sein.

Wann die dritte Staffel von The Witcher erscheinen soll, hält Netflix allerdings immer noch geheim. Wenn sie aber endlich anläuft, sollten sich Fans das Gesicht von Henry Cavill gut einprägen. Denn in dieser Staffel wird er zum letzten Mal die Rolle des Geralt von Riva verkörpern. Aber der vierten Staffel wird Schauspieler Liam Hemsworth den Weißen Wolf verkörpern.

Fans sind damit gar nicht einverstanden und haben sogar eine Petition gestartet, um Cavill in der Serie zu halten. Stattdessen fordert man einen Rausschmiss der Drehbuchautoren, die mit Cavill über den weiteren Verlauf der Serie in Streit geraten sein sollen. Während sich der Schauspieler sich strenger an Buch- und Spielvorlagen halten wollte, schienen die Autoren sich nur noch lose daran orientieren zu wollen. Allerdings wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht, ob dies der wirkliche Grund ist, wieso Cavill das Set verlassen hat.

Ein Grund für das Ablegen der Hexerrüstung könnte auch Henry Cavills Rückkehr als Superman sein. Wenn der Schauspieler im DC-Universum in größeren Projekten verwickelt ist, könnte er keine Zeit mehr haben, um seiner Rolle in der Netflix-Serie nachzukommen.