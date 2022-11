Im Frühjahr diesen Jahres hatten PlayStation und Guerilla Horizon Call of the Mountain angekündigt. Nun ist das der VR-Spinoff der Horizon-Reihe offiziell vorbestellbar. Diese Ankündigung zelebrieren Publisher und Entwickler mit einem neuen Trailer.

In Horizon Call of the Mountain schlüpft ihr in die Rolle des ehemaligen Schatten-Carja-Kriegers Ryas. Er befindet sich auf seiner Rehabilitationsmission und muss dafür eine neue Bedrohung untersuchen, die dem Sonnenreich gegenübersteht. Wie in der Hauptreihe erwartet euch mit diesem VR-Adventure ein spannungsgeladenes Gameplay, das durch wunderschöne Visualität abgerundet wird. Ein Highlight des Titels ist zum Beispiel das River Ride-Erlebnis, mit dem ihr die ungezähmte Schönheit der Welt erleben könnt.

Horizon Call of the Mountain lässt euch mit den Maschinen auf Tuchfühlung gehen. Beobachtet sie und eure Umgebung durch das 110-Grad-Sichtfeld, das ihr in einer 4K-Auflösung und HDR genießen könnt. Dank dem haptischem Feedback und den adaptiven Triggern der PS VR2 Sense-Controller erlebt ihr dieses Horizon-Abenteuer in noch nie dagewesener Immersion. Augen-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und die neuen PS VR2 Sense-Controller verstärken dieses Gefühl und lassen euch mit der postapokalyptischen Welt verschmelzen.

Am 22. Februar 2023 erscheint Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR2. Das neue VR-System ist erst seit Kurzem vorbestellbar und im Bundle mit dem Game erhältlich. Erfahrt mehr dazu hier.