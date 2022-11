Erhaltet das ultimative Kopfgeld mit der offiziell lizenzierten Beskar Ingot Drive. Wählt euer mandalorianisch-inspiriertes Laufwerk als HDD oder SSD (SATA / M.2). Unsere Wahl fiel auf die portable HDD. Die Seagate FireCuda External Hard Drive Special Edition ist im ikonischen Star Wars Beskar-Barrendesign geschmiedet und mit einer kühlen blauen LED ausgestattet.

Riesiger Speicher, rasante Geschwindigkeit, Beskar-Barrendesign... Sammlerherz, was willst du mehr?

Die drei Varianten der Beskar Ingot: HDD / M.2 / SSD

In der wie gewohnt hochwertig und ansprechend anmutenden Verpackung von Seagate verbergen sich neben der eigentlichen HDD auch das USB 3.2 Gen 1-Kabel, eine Installationsanleitung und diverse Seagate- und StarWars-Sticker. Zudem findet sich auf der Verpackung das Star Wars The Mandalorian Logo und auch der Vermerk zum Rescue Data Recovery Service zur Datenwiederherstellung 👍️

Die Verpackung und der Inhalt der Beskar Ingot

Die FireCuda Gaming HDD – Special Edition Beskar Ingot Drive im 2,5″-Format wurde von Seagate in ein graues Kunststoffgehäuse gepresst. Dieses ist vorderseitig mit einem Beskar-Barrendesign, das vom Star Wars-Universum inspiriert ist, bedruckt. Am oberen linken Rand finden wir das FireCuda-Logo, am unteren rechten Rand den Seagate-Schriftzug. Beide wurden in das Gehäuse eingestanzt. Zusätzlich finden wir oben rechts eine imperiale Plakette in schwarz.

Die Frontseite der Beskar Ingot

Die Rückseite zeigt uns im unteren Teil die Plakette mit allen wichtigen Daten der Platte, wie beispielsweise die Größe von 2TB, die Seriennummer und diverse Prüfsiegel. Im oberen Teil hingegen finden wir einen coolen Mandalorian Schädel, der mit einem mandalorianischen Schriftzug verziert wurde.

Rückseite und Rahmen der Beskar Ingot

Die Beskar Ingot ist im Auslieferungszustand mit einer durchgehend blau leuchtenden Unterseite versehen. Möchte man die RGB-Beleuchtung ändern oder andere Funktionen wie etwa die Datensicherung nutzen, empfiehlt es sich SeaTools und Toolkit von Seagate zu installieren.

Mithilfe von SeaTools könnt ihr eure Festplatte auf Fehler überprüfen und bei Bedarf reparieren. Die Seagate Festplatten wurden bisher immer direkt und ohne Probleme erkannt.

SeaTools erkennt die Festplatte direkt und ohne Probleme

Die integrierte Beleuchtung wird mittels Toolkit gesteuert. Hier könnt ihr zum Beispiel eine einzelne Farbe oder mehrere Farben (Regenbogen) konfigurieren. Diese Konfiguration wird noch durch Effekte wie Blinken oder Breathing ergänzt. Die RGB-Beleuchtung ist sogar mit Razer Chroma kompatibel!

Die Toolkit App mit ihren Funktionen

Toolkits Hauptfunktionen: Steuerung der RGB-Beleuchtung und Datensynchronisation / Recovery

Auch beim sequenziellen Lesen und Schreiben kann die FireCuda Gaming HDD – Special Edition Beskar Ingot Drive mit guten Werten Punkten! Die Lesegeschwindigkeit lag im Schnitt bei 150 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit bei 145 MB/s.

Beim einzelnen 4-KB-Zugriff liegt die Lesegeschwindigkeit bei 1,77 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit bei 1,64 MB/s. Bei 32 parallelen 4K-Vorgängen lagen die Wertbe bei 1,16 MB/s fürs Schreiben und 0,52 MB/s fürs Lesen.

Fazit

Mit der FireCuda Beskar Ingot Drive hat Seagate ein weiteres schönes und stylisches Modell seiner externen Festplatten Reihe in die Galaxis entsandt.

Durch das Zusammenspiel von Schreib- und Lesezeiten mit der vielfältigen RGB-Beleuchtung und dem coolen Case gehen hier Funktionalität und Design Hand in Hand. Gamers.de setzt gerne ein Kopfgeld samt Kaufempfehlung auf die Seagate FireCuda Beskar Ingot Drive aus 🔥👍️

Weitere coole und limitierte Seagate-Festplatten wie etwa die FireCuda Ghost-Spider Special Edition findet ihr in unserem Review-Bereich.

Weitere Infos findet ihr auch auf Seagates Youtube-Kanal und auf der offiziellen Produktseite!

Alle Bilder dieses Reviews zur Beskar Ingot Drive findet ihr nochmals gebündelt unter diesen Zeilen ⬇️