Nachdem Ubisoft die Verschiebung von Avatar: Frontiers of Pandora bekannt gegeben hatte, war es ruhig um das Adventure geworden. Nun sorgen geleakte Bilder für erneute Aufmerksamkeit.

Ubisoft hat seit einiger Zeit mit einem angekratzten Ruf zu kämpfen. Dazu tragen auch die zahlreichen Verschiebungen von Skull & Bones, Prince of Persia und Avatar: Frontiers of Pandora bei. Während man bei ersteren Titeln zumindest etwas vom Gameplay kennt und mit der groben Story vertraut ist, wurde man zu Frontiers of Pandora größtenteils im Dunkeln gelassen. Daran ändern die geleakten Bilder zwar nicht so viel. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir das Game in Ego-Perspektive zocken werden.

Neben FPS-Combat deuten die Bilder auch den Flug mit den Banshees an. Ob diese nur zur Kurzreise genutzt werden oder ins Gameplay integriert sind, wird wohl erst späteres Gameplay-Material zeigen.

Im Übrigen hat der Leaker The Script auch einen Screenshot mit Vorbestellerboni enthüllt, die sich aus zwei Skins für die eigene Figur und Waffen zusammensetzen.

