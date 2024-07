Unter den Retro-Gaming-Fans ist der Analogue Pocket längst ein Kultobjekt! Jetzt setzt

der Hersteller noch einen drauf: Eine neue, streng limitierte Aluminium Edition bringt

den Handheld in ein edles und widerstandsfähiges Gehäuse. Warum diese Sonderedition

ein Muss für Sammler ist und was sie so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Was macht den Analogue Pocket so besonders?

Der Analogue Pocket ist mehr als nur ein weiterer Handheld für Retro-Spiele. Er besticht

durch seine Fähigkeit, originale Game Boy-, Game Boy Color- und Game Boy

Advance-Spiele ohne Emulation abzuspielen, was für ein authentisches Spielerlebnis

sorgt. Dank eines hochauflösenden 3,5-Zoll-LCD-Displays mit 1.600 x 1.440 Pixeln werden

die Klassiker in beeindruckender Schärfe dargestellt, während Gorilla Glass den

Bildschirm schützt.



Aber das ist noch nicht alles. Mit zusätzlichen Adaptern ist der Handheld auch

kompatibel mit Spielen anderer Retro-Konsolen wie Atari Lynx, Sega Game Gear und Neo

Geo Pocket. Der 4.300 mAh Akku ermöglicht bis zu zehn Stunden Spielzeit und wird

bequem über USB-C geladen. Diese technische Raffinesse, kombiniert mit dem

nostalgischen Spielgefühl, macht den Analogue Pocket zu einem einzigartigen Gerät im

Retro-Gaming-Bereich.

Was steckt hinter der Aluminium Edition?

Die neu angekündigte Aluminium Edition des Analogue Pocket verspricht nicht nur edles

Design, sondern auch eine beachtliche Verbesserung der Haptik und Robustheit. Das

Gehäuse besteht aus hochwertigem 6061-Aluminium, das auch in der Luftfahrt verwendet

wird! Dieses exklusive Material verleiht dem Handheld nicht nur eine besondere Optik,

sondern auch eine beeindruckende Stabilität. Die Edition wird in vier Farben angeboten:

Natural, Noir, Black und Indigo.

Ein teures Vergnügen für Sammler

Die limitierte Edition des Analogue Pocket kann ab dem 15. Juli 2024 um 17:00 Uhr

deutscher Zeit exklusiv im Onlineshop von Analogue erworben werden. Der Preis von

499,99 US-Dollar (ca. 460 Euro) lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um ein

Luxusprodukt handelt. Besteller aus Deutschland müssen zudem mit hohen Versand- und

Zollkosten rechnen, was den Gesamtpreis weiter in die Höhe treibt. Der Versand der

ersten Einheiten soll ab dem 17. Juli beginnen.

Die Aluminium Edition des Analogue Pocket vereint nostalgisches Spielerlebnis mit

modernem Design und hoher Verarbeitungsqualität. Für Sammler und

Retro-Gaming-Enthusiasten ist dieses limitierte Modell ein absolutes Highlight, das in

keiner Sammlung fehlen sollte. Schnell zugreifen lohnt sich, denn die Nachfrage wird

hoch sein und die Stückzahlen sind streng limitiert. Sichert euch ein Stück

Gaming-Geschichte und erlebt eure Lieblingsspiele in neuem Glanz!