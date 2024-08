Im August wandern wieder neue Titel in den Spielekatalog von Prime Gaming. Wer ein Prime-Abo hat, kann sich jeden Donnerstag auf neue Titel freuen. Wir geben euch einen Überblick zu den kommenden Games.

Prime Gaming bietet im August eine große Auswahl an kostenlosen Spielen. Zu den Highlights gehören „SteamWorld Heist“, „Deus Ex: Mankind Divided“, „Tomb Raider: The Angel of Darkness“ und „Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles“. Diese Titel bieten eine breite Palette an Genres und Spielstilen, die sicherstellen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Mitglieder können diese Spiele kostenlos auf der offiziellen Website herunterladen.

Darüber hinaus bietet Prime Gaming seinen Mitgliedern exklusiven Zugang zu Amazon Luna, dem Cloud-Gaming dienst des Medienkonzerns. Im August können Prime Gaming-Mitglieder auf spannende Titel wie „Batman Arkham Knight“, „LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game“ und „Horizon Chase Turbo“ zugreifen.

Weitere Prime Gaming-Titel im August

Im August wandern jeden Donnerstag neue Spiele zum Prime Gaming-Katalog. Der folgenden Übersicht könnt ihr entnehmen, wann welcher Titel verfügbar sein wird.

Ab 8. August erhältlich: Gravity Circuit [Amazon Games App] South of the Circle [GOG Code] Loop Hero [Epic Games Store] Trek to Yomi [Epic Games Store] Kraken Academy!! [Amazon Games App]



Ab 15. August erhältlich: Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App] Beholder 3 [Amazon Games App] Hard West 2 [GOG Code] En Garde! [GOG Code] Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG Code]



Ab 22. August erhältlich : Grime: Definitive Edition [Amazon Games App] KeyWe [Epic Games Store] Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App] Spells & Secrets [GOG Code] Young Souls [Amazon Games App]



: Ab 29. August erhältlich Arcade Paradise [GOG Code] INDUSTRIA [GOG Code] The Collage Atlas [Amazon Games App]



Weitere Infos zu Prime Gaming findet ihr in der folgenden Übersicht.