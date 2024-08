Nur wenige, noch aktive Unternehmen können auf eine so lange Geschichte der Entertainment-Entwicklung zurückblicken wie Nintendo. Um diesen ereignisreichen Werdegang zu feiern, öffnet das japanische Kultunternehmen im Oktober diesen Jahres sein Museum auf einem bedeutungsvollen Gelände.

Von Hanafuda-Karten bis zur Switch – Nintendo schreibt seit 135 eine Erfolgsgeschichte. Damit Fans und Interessierte diese nun selbst nachempfinden können, öffnet am 2. Oktober in Kyoto (Japan) das Nintendo Museum. Das Museumsgebäude befindet sich an geschichtsträchtigen Ort, da sich hier der Standort der Hanafuda-Herstellung befunden hatte.

Das erste Stockwerk des Nintendo Museums

Bevor das Gebäude im Herbst seine Pforten für seine Gäste öffnet, gab Shigeru Miyamoto in einem besonderen Nintendo Direct eine Führung durch das Museum.

Beim ersten Stockwerk handelt es sich um eine Ausstellung verschiedener Produkte aus der über 130 Jahre anhaltenden Unternehmensgeschichte. So flimmern über zahlreiche Bildschirme verschiedene Spiele, deren ikonische Soundtracks über kleine Lautsprecher widergegeben werden. Die entsprechenden Cartridges samt dazugehörigen Konsolen und Controllern sind natürlich auch zu sehen. Auch Hardware-Zubehör zur sportlichen Betätigung, wie das Wii Balance Board, sind hier zu sehen.

Darüber hinaus findet sich im ersten Stockwerk des Nintendo Museums eine breite Auswahl von Spielwaren, die das Unternehmen im Laufe seine Geschichte vermarktet hat. So verweist Miyamoto auf einen kleinen Kinderwagen. Auch verschiedene Brettspiele, eine Spielzeugpistole sowie eine Wippe für Kleinkinder sind zu sehen.

Die Wurzeln immer im Blick

Das buchstäbliche Fundament des Unternehmens findet sich im Erdgeschoss des Nintendo Museums. Auf einem großen, im Boden eingelassenen Screen befinden sich digitale, übergroße Karten. Über ein vom Museum bereitgestelltes Smartgerät können Besuchende mit diesen interagieren und das traditionelle Kartenspiel Hyakunin Isshu spielen.

Doch damit nicht genug. Im Erdgeschoss finden sich insgesamt acht Aktivitäten, welche die Besuchenden dazu einladen, mit der Gaming-Geschichte Nintendos zu interagieren. Drei davon stellt Miyamoto ebenfalls in seinem Rundgang vor. Weitere Einblicke zu dem Museum erhaltet ihr auf der offiziellen Website.

Digitale Schießinteraktionen Hyakunin Isshu-Aktivität Gestalten von Hanafuda

Auch wenn Nintendo dieses Jahr nicht auf des Gamescom zugegen ist, können sich Fans auf neue Games freuen. So erscheint beispielsweise im September der kommende The Legend of Zelda-Titel. In diesem übernehmt ihr erstmals die Rolle der namensgebenden Prinzessin.