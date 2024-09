Das lange Warten hat ein Ende: Fans der Metro-Reihe dürfen sich freuen, denn ab sofort können sie Metro Awakening, das mit Spannung erwartete VR-Spiel aus dem beliebten Metro-Universum, vorbestellen. Die Veröffentlichung ist für den 7. November 2024 geplant, aber wer es nicht mehr erwarten kann, hat mit der Deluxe Edition die Möglichkeit, bereits zwei Tage früher in die postapokalyptische Welt der Metro einzutauchen. Neben einem 48-stündigen Early Access bietet die Deluxe Edition auch exklusive Ingame-Inhalte, die das Spiel zu einem Muss für Fans der Reihe machen.

Metro Awakening: Ein Blick in die postapokalyptische Zukunft

Die offizielle Ankündigung erfolgte während Sonys State of Play Showcase, wo ein neuer Trailer das packende Gameplay und die fesselnde Handlung von Metro Awakening erstmals vorstellte. Entwickelt von Vertigo Games in Zusammenarbeit mit Deep Silver, verspricht das Spiel, die Spieler tief in die düstere und erbarmungslose Welt der Metro zu ziehen – diesmal in einer noch immersiveren VR-Erfahrung. Der Trailer, der während des Showcases gezeigt wurde, bietet einen ersten Eindruck davon, was die Spieler erwartet. Er kann hier angesehen werden: Trailer auf YouTube.

Ursprungsgeschichte eines legendären Charakters

Metro Awakening basiert auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky und dient als eigenständiges Prequel zu Metro 2033. Die Handlung konzentriert sich auf die Ursprünge eines der faszinierendsten Charaktere der Serie: Khan.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Serdar, einem Arzt, der sich auf einer verzweifelten Suche nach seiner verschwundenen Frau befindet. Während Serdar immer tiefer in die raue und gefährliche Welt der Metro eintaucht, gerät er an die Grenzen seiner physischen und mentalen Belastbarkeit. Schließlich transformiert er sich in Khan, eine mystische Figur, deren übernatürliches Verständnis und spirituelle Weisheit ihn zu einem zentralen Anführer in der Metro-Welt macht. Die Geschichte von Serdar und seinem Wandel zu Khan verspricht, die Fans der Reihe zu fesseln und ihnen einen tieferen Einblick in die Metro-Welt zu geben.

Plattformen und Verfügbarkeit

Metro Awakening wird auf mehreren Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation VR2, Meta Quest 2 und 3 und Steam VR. Dadurch bietet das Spiel eine breite Zugänglichkeit für VR-Spieler und Metro-Fans weltweit. Diejenigen, die ihre Vorbestellung über Viveport vornehmen möchten, müssen allerdings bis zum offiziellen Erscheinungstermin warten, da Vorbestellungen auf dieser Plattform nicht verfügbar sind.

Deluxe Edition: Early Access und exklusive Inhalte

Mit der Ankündigung der bevorstehenden Veröffentlichung wurden auch Details zu den verschiedenen Editionen von Metro Awakening enthüllt. Neben der Standard Edition steht den Fans eine Deluxe Edition zur Verfügung, die nicht nur zusätzliche Ingame-Inhalte, sondern auch einen 48-stündigen Early Access (nur auf PS VR2 und Steam VR) ab dem 5. November bietet.

Die Deluxe Edition von Metro Awakening kostet 49,99 € und enthält neben dem Early Access das exklusive „Field Medic“-Paket. Dieses Paket beinhaltet unter anderem einen „Field Medic“-Rucksack-Skin, einen „Bear Keepsake“-Rucksackanhänger, ein „Medic Badge“-Patch und den „Healing Hands“-Handschuh-Skin. Zusätzlich bekommen Vorbesteller der Deluxe Edition das „Memories of Polyanka“-Paket, das weitere exklusive Inhalte wie den „Nosalis Hide“-Rucksack-Skin und Zugang zu einer digitalen VR Concept Art Gallery bietet.

Die Vorbestellungen sind ab sofort auf PS VR2, Meta Quest und Steam VR möglich. Viveport-Nutzer müssen sich jedoch noch bis zum offiziellen Release am 7. November gedulden, da Vorbestellungen dort nicht verfügbar sind.

Weitere News findet ihr in unserer News-Übersicht!