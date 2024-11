Indiana Jones ist zurück – nicht auf der großen Leinwand, sondern in einem brandneuen Videospiel. Indiana Jones und der Große Kreis spielt zeitlich zwischen den legendären Filmen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Der letzte Kreuzzug“. Entwickelt von MachineGames in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games, verspricht das Spiel ein intensives Einzelspieler-Erlebnis, das den typischen Indiana-Jones-Spirit einfängt. Mit der ikonischen Peitsche in der Hand können Spieler in die Rolle des weltberühmten Archäologen schlüpfen und in actionreiche Abenteuer eintauchen.

Ein Deep-Dive-Gameplay-Video gibt einen Vorgeschmack auf die spannenden Herausforderungen, die auf die Spieler warten. Von der Erkundung tödlicher Tempel über die Lösung kniffliger Rätsel bis hin zu täuschenden Infiltrationen feindlicher Lager – jede Szene strotzt vor Dynamik und Überraschungen. Die Peitsche dient dabei nicht nur als Verteidigungsmittel, sondern auch als kreatives Werkzeug, um gefährliche Schluchten zu überwinden oder verborgene Geheimnisse aufzudecken. Fans können sich auf ein filmreifes Abenteuer freuen, das Nostalgie und modernste Spieletechnologien vereint.

Ein Hauch Abenteuer über den Wolken

Die Vorfreude auf die Veröffentlichung am 9. Dezember wird durch eine spektakuläre Luftschiff-Tour angeheizt. Das riesige „Indiana Jones und der Große Kreis“-Luftschiff startete in Lucca, Italien, und begeisterte zahlreiche Fans am Boden. Von dort setzte es seine Reise nach Köln fort, und der nächste Stopp bleibt noch ein Rätsel. Wer wissen möchte, wo das Luftschiff als Nächstes auftaucht, sollte die Social-Media-Kanäle von Bethesda und MachineGames genau verfolgen.

Das Spiel wird für Xbox Series X|S, PC und später auch für PlayStation 5 verfügbar sein. Verschiedene Editionen, sowohl digital als auch physisch, stehen für Fans bereit, inklusive spannender Vorbesteller-Boni. Mit einem Mix aus klassischem Abenteuer und modernen Gameplay-Elementen bereitet Indiana Jones und der Große Kreis den Weg für ein weiteres Kapitel in der legendären Geschichte des Archäologen. Wer bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, erlebt eine epische Reise, die die Grenzen des Gewöhnlichen sprengt.