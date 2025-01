In der Silvesternacht erlebte die Essener Feuerwehr eine überraschende Rettungsaktion: Der YouTuber ItsMarvin half spontan bei einer technischen Panne und brachte eine blockierte Drehleiter wieder in Betrieb. Dank seines Fachwissens konnte die Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs rasch wiederhergestellt werden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Bildquelle: ItsMarvin, Screenshot von Video

Eine Drehleiter legt die Arbeit lahm

Die Feuerwehr Essen war in der Silvesternacht mit zahlreichen Einsätzen beschäftigt, als ein Defekt an einer Drehleiter die Arbeit behinderte. Ein Sensor blockierte die Steuerung des Fahrzeugs und machte es unbrauchbar. Zufällig befand sich ItsMarvin, ein Technik-Enthusiast und Experte für genau dieses Drehleiter-Modell, in der Nähe. In einem Facebook-Post erklärte er später: „Es stellte sich schnell heraus, dass der Sensor defekt war und das Fahrzeug blockierte.“

Dank seiner Kenntnisse und seines eigenen Werkzeugs konnte ItsMarvin den Fehler analysieren und innerhalb von etwa 1,5 Stunden beheben. „Ich wusste, woran es liegt, und konnte sofort handeln“, schrieb er weiter. Die Feuerwehr zeigte sich dankbar für die spontane Unterstützung, die in einer arbeitsintensiven Nacht entlastend wirkte.

Positive Resonanz in der Community

Nach dem Vorfall berichtete ItsMarvin selbst über die ungewöhnliche Aktion, was in den sozialen Medien auf große Zustimmung stieß. Nutzer lobten seine Kompetenz und die Bereitschaft, in einer Notsituation zu helfen. Einige bezeichneten ihn sogar als „Alltagsheld“.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig Fachwissen und Engagement auch in unvorhergesehenen Momenten sein können. ItsMarvin hat bewiesen, dass Zivilcourage und technisches Know-how einen wesentlichen Beitrag leisten können – selbst bei Einsätzen, die normalerweise den Profis vorbehalten sind. Was Content Creator sonst noch treiben, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.