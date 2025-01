Die Star-Wars-Galaxie steht vor einer Zeitreise in ungeahnte Tiefen der Vergangenheit. Regisseur James Mangold wagt mit seinem neuen Film „Dawn of the Jedi“ einen kühnen Schritt, der 25.000 Jahre vor die bekannten Ereignisse führt. Diese Ära, die die Ursprünge der Jedi und ihres Ordens beleuchtet, bietet eine noch nie dagewesene kreative Freiheit. Mangold, bekannt für Werke wie „Logan“ und „Indiana Jones 5“, erklärt, dass dieser filmische „Spielplatz“ ihn schon seit seiner Jugend inspiriert.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Dabei will er sich bewusst von den Einschränkungen der etablierten Star-Wars-Lore lösen. „Es ist unmöglich, es jedem recht zu machen, wenn man sich strikt an die Vorgaben hält“, betont Mangold. Diese Freiheit erlaubt es ihm, mit Beau Willimon – Schöpfer von „House of Cards“ und Mitautor von „Andor“ – ein völlig originelles Drehbuch zu entwickeln. Die Herausforderung: eine neue Geschichte zu erschaffen, die Star-Wars-Fans weltweit fasziniert, ohne die vertraute Magie zu verlieren.

Freiraum für neue Geschichten und spannende Ausblicke

James Mangold erklärt, warum sein „STAR WARS“-Film 25.000 Jahre vor den anderen Filmen spielt:



„Es ist ein Gebiet und ein Spielplatz, den ich schon immer erkunden wollte und der mich als Teenager inspiriert hat. Ich habe kein Interesse daran, mir an diesem Punkt so viele… pic.twitter.com/31x7yHnPbn — Cinematic News (@CinematicxNews) January 7, 2025

Mit „Dawn of the Jedi“ öffnet sich ein Fenster zu einer Epoche, die bislang wenig Aufmerksamkeit im Kanon erhielt. Die Geschichte will die ersten Schritte der Jedi in einer rauen, unerforschten Galaxie darstellen, bevor die Macht ein universeller Begriff wurde. Diese Ursprünge bergen Potenzial, um tiefergehende Themen wie den Konflikt zwischen Chaos und Ordnung oder den Ursprung der Jedi-Philosophie zu erforschen.

Noch ist unklar, wann der Film erscheinen wird. Ende 2024 gab Mangold an, dass das Drehbuch noch nicht abgeschlossen sei. Gleichzeitig betont er, dass der kreative Prozess Priorität hat. Für Fans bleibt die Vorfreude: „Dawn of the Jedi“ verspricht nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich neue Maßstäbe zu setzen. Vielleicht markiert dieser Film den Beginn einer aufregenden neuen Star-Wars-Ära, die alte Grenzen hinter sich lässt und mit frischen Ideen brilliert.