Der erste große Spiele-Release des Jahres 2025 steht in den Startlöchern: Mit Kingdom Come: Deliverance 2 entführen die Warhorse Studios die Spieler erneut ins mittelalterliche Böhmen. Die Erwartungen sind hoch, denn der Vorgänger avancierte trotz holprigem Start zum Überraschungshit. Nun fallen die ersten Wertungen – und sie könnten kaum besser sein. Doch hält das Spiel wirklich, was es verspricht?

Ein authentisches Mittelalter-Erlebnis mit starken Neuerungen

Die Fachpresse zeigt sich beeindruckt: Die PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance 2 erreicht auf Metacritic beachtliche 92 Punkte, während OpenCritic einen Durchschnitt von 89 verzeichnet. Besonders gelobt wird die detailgetreue Spielwelt, die das mittelalterliche Böhmen mit all seinen Facetten lebendig macht. Historische Genauigkeit und dichte Atmosphäre lassen die Spieler in eine längst vergangene Zeit eintauchen.

Auch das Kampfsystem erhält viel Anerkennung: Die Auseinandersetzungen fühlen sich realistischer und taktischer an als je zuvor. Schwerthiebe müssen präzise gesetzt, Ausdauer gut eingeteilt werden – ein actionreicher, aber fordernder Ansatz. Zudem können Quests nun auf noch vielseitigere Weise gelöst werden, was den Rollenspielaspekt deutlich vertieft.

Doch nicht alles ist perfekt. Kritiker bemängeln einen langsamen Einstieg, bei dem sich die ersten Stunden eher nach einem ausgedehnten Tutorial anfühlen. Zudem bleibt Kingdom Come: Deliverance 2 ein Spiel mit anspruchsvollen Mechaniken, die Geduld erfordern. Kleinere Bugs trüben an manchen Stellen das Erlebnis, scheinen aber den Gesamteindruck nicht gravierend zu beeinträchtigen.

Ein Meilenstein für Rollenspiel-Fans – die Höchstwertungen im Überblick

Während einige Tests auf kleinere Schwächen hinweisen, überschlagen sich andere mit Lob. TheGamer bezeichnet das Spiel als eine „Rückkehr zur besten Form des RPG-Genres“ und vergibt die Höchstwertung von 100 Punkten. Auch VGC und Push Square sind begeistert und stellen Kingdom Come: Deliverance 2 auf eine Stufe mit Genregrößen wie The Witcher oder Skyrim.

Etwas verhaltener zeigt sich GamesRadar+, das mit 85 Punkten dennoch eine klare Empfehlung ausspricht. Zwar sei das Spiel kein leicht zugängliches Abenteuer, doch wer sich auf das langsame Fortschrittssystem einlasse, werde mit einer einmaligen Erfahrung belohnt.

Mit solch starken Wertungen und einer überwältigend positiven Resonanz scheint Kingdom Come: Deliverance 2 seinen Platz als eines der ersten großen Highlights des Jahres 2025 sicher zu haben. Wer sich nach einem authentischen Mittelalter-Erlebnis sehnt, sollte dieses Rollenspiel definitiv im Blick behalten.