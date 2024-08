Die Vorbereitungen für den nächsten Teil der Witcher-Saga laufen auf Hochtouren, und die Entwickler von CD Projekt haben in den vergangenen Monaten beachtliche Fortschritte erzielt. Die Pre-Production-Phase, die das grundlegende Konzept und die Planung des Spiels umfasst, nähert sich ihrem Abschluss. Diese Phase ist entscheidend, um die Vision der Entwickler zu formen und die Basis für die spätere Entwicklung zu schaffen. Mit dem baldigen Übergang in die Produktionsphase stehen die Entwickler kurz davor, ihre Ideen und Konzepte in die Realität umzusetzen und die bekannte Welt von Geralt von Riva erneut zum Leben zu erwecken.

Dieser Übergang markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Spiels. In der Produktionsphase wird das Team von CD Projekt die Spielmechanik entwerfen, Charaktere gestalten und die Storyline entwickeln. Die Fans der Witcher-Serie können sich auf eine tiefgründige und packende Spielerfahrung freuen, die das Erbe der früheren Titel fortsetzt. Das Studio setzt alles daran, eine Welt zu erschaffen, die ebenso faszinierend und detailliert ist wie die Vorgänger. Die hohen Erwartungen der Spielergemeinschaft sollen schließlich erfüllt werden.

Die Kraft hinter der Hexersaga: Das Team von CD Projekt

Hinter einem so ambitionierten Projekt wie The Witcher 4 steht eine beeindruckende Mannschaft. Mehr als 400 Mitarbeiter, was etwa zwei Drittel der gesamten Belegschaft von CD Projekt ausmacht, arbeiten derzeit an der Entwicklung dieses Spiels. Diese große Anzahl an Entwicklern verdeutlicht, wie ernsthaft das Studio die Aufgabe angeht. Die kontinuierlichen Fortschritte und die Stabilität in diesem Jahr zeigen, dass CD Projekt entschlossen ist, die hohen Standards zu erfüllen, die sie sich selbst gesetzt haben.