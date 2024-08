Die Fans der Witcher-Saga erlebten einen Schock, als Henry Cavill bekannt gab, dass er seine Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Serie abgeben würde. Doch die Trauer könnte durch eine spannende Nachricht gemildert werden: CD Projekt Red hat offiziell bestätigt, dass The Witcher 4 in Arbeit ist. Dieses Spiel soll nicht nur ein Einzelprojekt bleiben, sondern den Auftakt einer neuen Trilogie bilden. Obwohl viele bereits spekulieren, welche neuen Charaktere im Mittelpunkt stehen könnten, scheint eine Sache klar zu sein – Geralt von Riva wird nicht mehr die zentrale Figur sein.

Das Entwicklerstudio hat klargestellt, dass Geralts Geschichte mit The Witcher 3 und den dazugehörigen Erweiterungen abgeschlossen ist. Die bisherigen Informationen deuten darauf hin, dass The Witcher 4 sich auf neue Helden und Geschichten konzentrieren wird, während Geralt eher eine unterstützende Rolle übernimmt. Doug Cockle, die Stimme von Geralt, bestätigte in einem Interview, dass der Hexer im neuen Spiel auftauchen wird, aber nicht mehr im Mittelpunkt steht. Dies eröffnet die Möglichkeit, das Witcher-Universum aus einer frischen Perspektive zu erleben.

Ciri im Rampenlicht? Neue Spekulationen zur Protagonistin

Eine der spannendsten Fragen für die Fans bleibt, wer die Hauptrolle in der neuen Trilogie übernehmen wird. Viele vermuten, dass Ciri, die Ziehtochter von Geralt, die neue Protagonistin sein könnte. Diese Theorie ergibt Sinn, da Ciri bereits in The Witcher 3 eine zentrale Rolle spielte und ihre Geschichte tief in der Lore des Witcher-Universums verankert ist. Sollte sie tatsächlich die Hauptfigur werden, müsste CD Projekt Red eines der Enden von The Witcher 3 als kanonisch festlegen, um die Geschichte darauf aufzubauen.

Unabhängig davon, wie sich die Geschichte entwickelt, bietet die Möglichkeit, dass Geralt weiterhin in irgendeiner Form präsent ist, den Fans Trost. Ob als Mentor, als Verbündeter oder in einer neuen Rolle – seine Anwesenheit könnte einen nahtlosen Übergang zwischen der alten und der neuen Trilogie schaffen. Während die Welt gespannt auf weitere Details wartet, steht fest: Die Witcher-Saga geht in eine aufregende neue Phase, in der alte Legenden Platz für frische Abenteuer machen.