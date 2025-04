Der nächste große Ausflug in eine weit, weit entfernte Galaxis steht bevor – diesmal allerdings mit einem ganz anderen Fokus als bisher gewohnt. Angekündigt wurde Star Wars: Zero Company zwar offiziell erst kürzlich, doch ein Leak hatte die Überraschung bereits vorweggenommen. Jetzt sorgt Electronic Arts für klare Verhältnisse und bestätigt: Das neue Spiel wird ein rundenbasiertes Strategieabenteuer für Einzelspieler – entwickelt von Bit Reactor, in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und dem erfahrenen Team von Respawn Entertainment.

Während bisher kaum konkrete Inhalte bekanntgegeben wurden, macht die Entscheidung, das Spiel ausgerechnet im Rahmen der Star Wars Celebration in Japan ausführlicher vorzustellen, deutlich: EA hat große Pläne mit diesem Titel. Der offizielle Reveal ist für Samstagabend geplant, doch allein der Titel und die künstlerische Gestaltung lassen bereits vermuten, dass es nicht nur um Taktik, sondern auch um eine ganz besondere Truppe gehen wird.

Ein entscheidender Faktor für die hohen Erwartungen ist das Entwicklerstudio selbst. Bit Reactor mag zwar erst seit 2022 bestehen, doch in seinen Reihen finden sich Veteranen der Strategie- und Taktikspiele-Szene. Namen wie XCOM oder Civilization sind keine Fremdwörter, sondern berufliche Stationen. Hier trifft Know-how auf das mächtige Star Wars-Universum – eine Kombination, die neugierig macht.

Doch was verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen Titel Zero Company? Und welche Rolle spielt die vermeintlich „nullte“ Einheit in einem Krieg, der ganze Galaxien erschüttert? EA hält sich bislang bedeckt – doch das könnte sich schon bald ändern.

Ein Schatten aus der Vergangenheit: Was wirklich hinter dem neuen Titel steckt

Auffällig ist: Während die Vorfreude steigt, bleiben die Informationen spärlich. Weder Gameplay-Szenen noch Figuren wurden bislang enthüllt. Das lässt Raum für Spekulationen – und davon gibt es viele. Vor allem der Begriff „Zero Company“ sorgt in Fanforen und sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen. Könnte es sich um eine verlorene Einheit handeln, eine geheime Truppe abseits der bekannten Kommandostrukturen? Oder verbirgt sich dahinter eine neue Erzählung aus einer längst vergessenen Zeit?

Dass Respawn mit an Bord ist, verleiht dem Projekt zusätzliches Gewicht – allerdings auch eine Portion Unsicherheit. Das Studio musste in der jüngeren Vergangenheit Rückschläge verkraften. Mehrere Projekte wurden gestrichen, auch ein Star Wars-Titel fiel den internen Kürzungen zum Opfer. Zero Company könnte nun der Versuch sein, aus der Asche dieser Verluste etwas Neues entstehen zu lassen.

Dabei überrascht vor allem der gewählte Genreansatz: ein rundenbasiertes Strategiespiel, fernab der actionreichen Jedi-Abenteuer der letzten Jahre. Diese neue Richtung könnte dem Franchise frischen Wind verleihen – besonders, wenn es gelingt, die Tiefe von Klassikern wie XCOM mit der epischen Erzählkraft des Star Wars-Universums zu verbinden.

Was genau uns erwartet, bleibt bis zur offiziellen Enthüllung auf der Star Wars Celebration ein wohlgehütetes Geheimnis. Doch eines ist bereits sicher: Zero Company wird nicht einfach nur ein weiteres Spiel – es könnte der Beginn eines ganz neuen Kapitels für das Star Wars-Gaming werden.