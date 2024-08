Während der Opening Night Live hat 2K Games gleich drei kommende Titel zu beliebten Franchises präsentiert. Wir verraten euch mehr zu Mafia: The Old County, Civilization VII und Borderlands 4.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: 2K

Borderlands 4: Der Loot-Shooter kehrt zurück

Die Fans der Borderlands-Reihe haben neuen Grund zur Freude. 2K Games und Gearbox Software haben mit einem Teaser auf der Opening Night Live offiziell Borderlands 4 angekündigt. Dieser bot einen Blick auf einen mysteriösen Planeten. Der Shooter soll voraussichtlich 2025 für PC, PlayStation und Xbox auf den Markt kommen.

Randy Pitchford, der Gründer von Gearbox Entertainment, erklärte, dass das Team große Ambitionen für Borderlands 4 hat. Die Entwickler wollen alles, was die Fans an der Serie lieben, weiter verbessern und das Spiel gleichzeitig in aufregende neue Richtungen lenken. Mit bisher über 87 Millionen verkauften Einheiten kann das Franchise eine gewaltige Community hinter sich versammeln. Diese ist über den kommenden Film allerdings alles andere als begeistert.

Mafia: The Old Country – Zurück zu den Wurzeln der Mafia

Ein weiteres Highlight der Opening Night Live war die Ankündigung von Mafia: The Old Country. Das neue Kapitel der beliebten Mafia-Reihe soll ebenfalls 2025 erscheinen. Hangar 13 entführt die Spieler in das gefährliche Sizilien der 1900er Jahre, wo die Ursprünge des organisierten Verbrechens in einer packenden neuen Geschichte enthüllt werden. Der Ankündigungs-Teaser vermittelt bereits einen intensiven Eindruck von der düsteren Atmosphäre und der brutalen Welt, die die Spieler erwarten wird.

Nick Baynes, Präsident von Hangar 13, betonte, dass The Old Country die Essenz der Mafia-Reihe zurückbringen soll. Mit einem tiefen, linearen Narrativ, das an klassische Mafia-Filme erinnert, will der Titel sowohl langjährige Fans als auch Neulinge begeistern. Die Reihe ist bekannt für ihre detailgetreue Darstellung historischer Epochen und wurde seit ihrer Einführung 2002 über 34 Millionen Mal verkauft.

Civilization VII: Ein neues Kapitel der Strategiespiele

Auch Strategiefans kamen während der Opening Night Live auf ihre Kosten. Wie ein entsprechender Trailer bekannt gab, soll Sid Meier’s Civilization VII am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Nach der Show folgte ein knapp halbstündiger Gameplay-Stream, der einen Deep Dive in neue Features ermöglichte.

Die neueste Ausgabe der berühmten 4X-Strategie-Reihe bringt innovative Features. Dazu gehören zum Beispiel neue Mechaniken, wie „Ages“ und der Möglichkeit, Anführer und Zivilisationen unabhängig voneinander zu wählen. Firaxis Games setzt erneut auf eine beeindruckende visuelle Darstellung und tiefgründige, strategische Entscheidungen, die die Serie seit Jahrzehnten auszeichnen. Weitere Details findet ihr hier.

Nach den Titeln von 2K Games noch nicht genug? Dann schaut doch in unseren Zusammenfassungen zu den Xbox- und Supermassive Games-Titeln vorbei.