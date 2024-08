Die gamescom 2024 ist in vollem Gange und Fans von Horror-Games haben Grund zur Freude. Denn Supermassive Games war mit gleich zwei Titeln während der Opening Night Live vertreten! In Zusammenarbeit mit Bandai Namco gab es einen neuen Trailer zu Little Nightmares III, während man in Eigenregie einen neuen Blick auf Directive 8020 bot.

Quelle: Bandai Namco

Neue Einblicke in Little Nightmares III

Supermassive Games fungiert bei Little Nightmares III als Entwickler, während Bandai Namco als Publisher fungiert. Nachdem der Titel während der letztjährigen Opening Night Live angekündigt worden war, gab es während der diesjährigen neue Einblicke in die düstere Atmosphäre. Damit einhergehend enthüllte der Trailer neue Orte und Figuren, auf welche Low und Alone bei ihrer Reise durch die Spirale treffen.

Wie der Trailer ein weiteres Mal bestätigte, erscheint der Horror-Plattformer 2025 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Supermassive Games: Neue Einblicke in Directive 8020

Quelle: Supermassive Games

Bereits mit dem Release von The Devil in Me hatte Supermassive Games das Game angekündigt. Jetzt gibt es endlich einen richtigen Einblick in Directive 8020, dem neuen Horrorgame von Supermassive Games. Ganz in der Manier der Dark Pictures Anthology oder The Quarry, erleben wir mit dem Titel ein kinoreifes Erlebnis, das uns diesmal in die Tiefen des Weltraums entführt.

In Directive 8020 liegt die Menschheit im Sterben. Ein letzter Hoffnungsschimmer stellt der Planet Tau Ceti f dar, zu dem das Kolonieschiff Cassiopeia aufbricht. Allerdings kommt es auf dem zwölf Lichtjahre entfernten Planeten zu einer Bruchlandung und die Besatzung stellt fest, dass sie nicht allein ist. Ein tödlicher Organismus ist in der Lage seine Beute zu imitieren, sodass ein erbitterter Kampf um das Überleben beginnt. Nicht nur das Schicksal der Mannschaft, sondern der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel.

Supermassive Games plant das Horrorspiel 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen.

Neben Supermassive Games war auch beispielsweise Xbox auf der diesjährigen Opening Night Live vertreten. Mit welchen Titeln die Microsoft-Tochter aufgewartet hatte, könnt ihr hier herausfinden.