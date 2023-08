Please enable JavaScript play-rounded-fill



Für schaurige Stimmung der Opening Night Live sorgte Bandai Namco mit der Ankündigung von Little Nightmares III. Der Gameplay-Trailer hielt bereits das erste Novum der Reihe bereit.

Bandai Namco scheint sich eine Tradition aufzubauen. Nachdem man den Vorgänger bereits zur Gamescom 2019 angekündigt hatte, enthüllte man während der diesjährigen Opening Night Live Little Nightmares III.

Schon der Gameplay-Trailer präsentiert als erstes Novum das Protagonistenduo Low und Alone. Die beiden Freunde sind an einem schaurigen Ort namens Spirale gefangen, aus dem sie nur durch Zusammenarbeit fliehen können.

Anhand dieses Settings ist es nicht verwunderlich, dass ihr Little Nightmares III nicht nur allein mit KI spielen könnt. Ihr könnt euch auch im Online-Koop euren Kindheitsängsten stellen und schaurige Orte wie die Wüste Nekropolis erkunden. Ob das Adventure Crossplay unterstützen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Inmitten dieser albtraumhaften Szenerie gilt es die sich ergänzenden Fähigkeiten des Heldenduos zu nutzen. Während der Junge Low mit Pfeil und Bogen ausgestattet ist, darf das Mädchen Alone mit einem Schraubenschlüssel hantieren.

Noch mehr von Little Nightmares

Auch abseits des Videospielbildschirms sorgt Bandai Namco mit Hilfe einer Podcastserie für Horrorstimmung. In den sechs Episoden von „Der Klang der Albträume“ begleiten wir das Mädchen Nima während ihres Aufenthalts in dem psychiatrischen Institut „Die Bezirke“. Gemeinsam mit ihrem Betreuer Otto versucht sie sich mit ihren schlimmer werdenden Albträumen auseinanderzusetzen.

Während der gemeinsamen Sitzungen stellt sich schließlich heraus, dass Ottos Vergangenheit und Nimas Albträume anscheinend dazu bestimmt sind aufeinanderzuprallen.

Was es damit auf sich hat, werden wir wohl im Laufe der nächsten Wochen erfahren, wenn Bandai Namco nach und nach die Episoden veröffentlicht. Der gestern erschienenen Folgen könnt ihr bereits hier lauschen.

Little Nightmares III wird von Supermassive Games entwickelt und soll 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Mehr zur Opening Night Live findet ihr in unseren Meldungen zu Diablo IV und Black Myth: Wukong.