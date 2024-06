Bandai Namco und Supermassive Games haben die Veröffentlichung von Little Nightmares III auf 2025 verschoben. Die Ankündigung, die auf der Gamescom 2023 große Wellen schlug, hatte viele Fans in Aufregung versetzt. Doch die Entwickler haben entschieden, dass das Spiel mehr Zeit braucht.

Wie Supermassive Games und Bandai Namco in einer Stellungnahme erklären, arbeite man mit Hochdruck an Little Nightmares III. Die Entscheidung, den Release auf 2025 zu verschieben, sei weder Entwickler noch Publisher nicht leicht gefallen. Schließlich könne man es selbst ebenfalls kaum erwarten, nach Nirgendwo zurückzukehren.

Dementsprechend wolle man ein den Erwartungen zufriedenstellendes Spiel entwickeln und die Zeit nutzen, um ein poliertes, fehlerfreies Spielerlebnis zu bieten.

Little Nightmares III: Gameplay-Trailer hat bereits begeistert

Im Oktober 2023 wurde ein 18-minütiger Gameplay-Trailer zu Little Nightmares III veröffentlicht. Die Protagonisten Low und Alone durchqueren ein zerfallenes Gebäude in einer düsteren Wüstenlandschaft. Sie müssen ihre Werkzeuge geschickt einsetzen, um Rätsel zu lösen und voranzukommen. Alone nutzt ihren Schraubenschlüssel, um Passagen freizumachen, während Low Pfeil und Bogen verwendet.

Während die Seitenperspektive aus den vorangegangenen Teilen erhalten bleibt, möchte Bandai Namco mit Little Nightmares III auch etwas Neues wagen. Deshalb lässt sich der Titel entweder allein mit der KI oder im Koop-Modus spielen.

Da der Titel noch mitten in der Produktion stecke, sei das Entwicklerteam darum bemüht, auf das Feedback der Community einzugehen, um das Spiel weiter zu verbessern.

Little Nightmares III soll im Laufe des nächsten Jahres für PC und Konsolen erscheinen. Ob Bandai Namco und Supermassive Games noch auf dem Summer Game Fest oder der Gamescom neues Material zu dem Adventure zeigen möchten, ist ungewiss. In der Stellungnahme hatte man zumindest weitere Informationen im Verlauf dieses Sommers in Aussicht gestellt.