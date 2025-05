Rund um Crimson Desert war es still geworden – zu still. Nach der imposanten Gameplay-Vorstellung im vergangenen Jahr versank das Open-World-Epos von Pearl Abyss wieder im Nebel. Doch nun kehrt das südkoreanische Studio mit einem lauten Lebenszeichen zurück: Auf der PAX East in Boston wird die erste öffentliche Demo spielbar sein – und damit beginnt die heiße Phase vor dem Release.

Auf Tuchfühlung mit einem lange verschwundenen Riesen

Die Messe, die vom 8. bis 12. Mai stattfindet, soll nicht nur das Spiel präsentieren, sondern auch mit einem eigens gestalteten Stand im mittelalterlichen Burgenstil beeindrucken. Besucher können dort nicht nur die Steuerung übernehmen, sondern auch die Atmosphäre des Spiels physisch erleben – mit Rüstungen, Ruinen und Schlachtfeld-Feeling. Dieses immersive Setup spricht für ein gesteigertes Selbstbewusstsein des Studios: Man will zeigen, was Crimson Desert wirklich kann.

Noch spannender: Pearl Abyss hat bereits angedeutet, künftig weitere spielbare Gelegenheiten zu schaffen – weltweit. Eine frei zugängliche Demo für Zuhause rückt damit erstmals realistisch in Reichweite.

Crimson Desert Demo: Kampf und kluge Konkurrenz

Dass Crimson Desert auf der PAX spielbar sein wird, ist mehr als eine nette Geste – es ist ein Testlauf für den großen Wurf. Denn das Studio hat große Ambitionen: Pearl Abyss möchte mit seinem ersten Singleplayer-Titel in eine Liga mit The Witcher 3 oder Zelda: Breath of the Wild vorstoßen. Schon in den frühen Vorschauen wurde deutlich, dass Spielheld Kliff mehr als nur ein Schwertschwinger ist. Seine Reise führt durch eine Welt voller politischer Intrigen, kniffliger Entscheidungen und Kämpfen, die taktisches Denken verlangen.

Bisher kennt man das Studio vor allem durch das erfolgreiche MMO Black Desert Online. Doch Crimson Desert schlägt eine andere Richtung ein: Story-getrieben, visuell beeindruckend und mit einer Open World, die sich nicht nur groß, sondern auch sinnvoll anfühlen soll. Dass man ausgerechnet jetzt mit einer Demo an die Öffentlichkeit geht, zeigt, wie nah der finale Release sein könnte. Vielleicht erleben wir schon im Sommer 2025 die erste epische Reise durch Vermis.

