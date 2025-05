Die Vorstellung klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Ein episches „Elden Ring“-Abenteuer, aber nicht auf der Konsole – sondern auf der Kinoleinwand. Genau diese Meldung verbreitete sich kürzlich rasant über Gaming- und Filmportale. Laut einem exklusiven Bericht von Nexus Point News soll kein Geringerer als Alex Garland („Ex Machina“, „Civil War“) für die Regie eines „Elden Ring“-Kinofilms verpflichtet worden sein. Hinter dem Projekt stünde angeblich das gefeierte Indie-Studio A24, das zuletzt mit „Everything Everywhere All at Once“ brillierte.

Zwischen Hoffnung und Hype: Warum Fans jetzt genau hinschauen

Doch so vielversprechend das alles klingt – genauso schnell wie die Nachricht aufkam, verschwand sie wieder. Ohne Erklärung zog die Plattform den Beitrag zurück. Eine ungewöhnliche Aktion, vor allem angesichts der Tragweite der Behauptung.

Branchenriesen wie Variety, The Hollywood Reporter oder Deadline haben bisher nichts Ähnliches berichtet. Auch The Verge und MovieWeb, die bei A24 nachhakten, erhielten keine Bestätigung – aber auch kein Dementi. Genau dieses Schweigen schürt derzeit Spekulationen.

Elden Ring-Filmpläne: Was bislang wirklich bekannt ist

Obwohl der vermeintliche Leak zweifelhaft ist, sind Filmgerüchte rund um „Elden Ring“ keinesfalls aus der Luft gegriffen. Game Director Hidetaka Miyazaki betonte bereits in einem Interview mit The Guardian, dass er sich eine filmische Adaption gut vorstellen könne – allerdings nur, wenn sie dem Geist des Spiels gerecht wird. Auch Autor George R. R. Martin bestätigte in einem Gespräch mit IGN, dass erste Gespräche zu einer möglichen Verfilmung stattgefunden haben.

Ein offizieller Kinofilm bleibt also weiterhin Spekulation, auch wenn kreative Interessen bereits bestehen. Wer dennoch Lust auf neues „Elden Ring“-Material hat, darf sich freuen: Am 30. Mai erscheint mit Nightreign ein Koop-Spin-off für PlayStation, Xbox und PC.