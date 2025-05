Ubisoft bleibt seinem Plan treu, Assassin’s Creed Shadows auch nach Release stetig mit frischen Inhalten zu versorgen. Doch was nun angekündigt wurde, hat selbst eingefleischte Fans kalt erwischt. Am 27. Mai startet ein Ingame-Event, das es so in der Geschichte der Reihe noch nicht gab – eine Zusammenarbeit mit dem asymmetrischen Horrorspiel Dead by Daylight.

Assassins Creed und wenn Welten aufeinanderprallen

Zunächst gab es auf der offiziellen Roadmap nur kryptische Hinweise auf eine „spezielle Kollaboration“. Jetzt ist klar: Das Event bringt eine dunkle Atmosphäre ins feudale Japan. Auf X (ehemals Twitter) kündigt Ubisoft an: „Tretet in den Nebel ein“ – ein klarer Verweis auf die ikonische Umgebung von Dead by Daylight.

Bisher wurde weder Gameplay gezeigt noch konkrete Inhalte verraten. Ein düsterer Teaser zeigt lediglich eine schemenhafte Samurai-Figur, die offenbar auf der Jagd ist. Das heizt Spekulationen an: Wird Naoe in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt? Oder lauert ein übernatürlicher Killer im Bambuswald?

Fakt ist: Das Event soll kostenlos spielbar sein und könnte nicht nur neue Missionen, sondern auch exklusive kosmetische Inhalte wie Skins oder Accessoires über den Animus-Shop einführen.

Assassin’s Creed Shadows Crossover mit Dead by Daylight spaltet Fans

Das wohl absurdeste Crossover der letzten Monate sorgt bereits vor seinem Start für reichlich Diskussionen. Die Fan-Reaktionen im Netz schwanken zwischen neugieriger Vorfreude und verständnisloser Verwirrung. Ein beliebter DBD-Account kommentiert trocken: „Das stand nicht auf meiner Bingokarte“ – und spricht damit vielen aus der Seele.

Während einige die unkonventionelle Horror-Erweiterung feiern, vermissen andere die Authentizität der historischen Assassinen-Welt. Besonders in der traditionsreichen Shadows-Ästhetik wirkt der Griff zum Horror-Franchise für manche wie ein Stilbruch.

Ubisoft hält sich mit Infos zurück, was die Spannung zusätzlich anheizt. Klar ist nur: Diese Kollaboration dürfte für Gesprächsstoff sorgen – und möglicherweise neue Wege für zukünftige Assassin’s Creed-Erweiterungen öffnen. Wer mutig genug ist, tritt am 27. Mai in den Nebel.