Der Survival-Horror-Multiplayer-Hit Dead by Daylight ist ein wahres Fest für Fans kultiger Horrorfilme. Immer wieder erscheinen DLCs und Updates, die zusätzliche ikonische Charaktere und Skins für bestehende Killer wie hinzufügen. Nun haben die Entwickler von Behaviour Interactive eine Kooperation mit Lionsgate Films angekündigt, um ein Dead by Daylight X SAW Crossover zu starten! Am 26. Januar wird auf allen Plattformen der aus den Saw-Filmen bekannte Killer und Meister-Fallensteller Jigsaw die Spieler verfolgen!

Jigsaw als spielbarer Killer im Dead by Daylight X SAW Crossover

Im Saw-DLC werden sich Spieler auf die Spuren der aus den Saw-Filmen bekannten Charaktere, Amanda Young und Detektiv Tapp begeben. Und tatsächlich ist es nicht das erste Aufeinanderstoßen des Saw-Franchises mit dem Dead by Daylight Universums. Vor Jahren fand ein anderer berüchtigter Killer mit einer Schweinemaske, The Pig, seinen Weg in das asymmetrische-Horror-Actionspiel. Nun übernimmt Jigsaw selbst die Rolle des tödlichen Verfolgers, vor dem Spieler fliehen, oder ihn bekämpfen müssen.

Außerdem im Archive Tome 10: SAW DLC enthalten sind 60 neue kosmetische Items für Überlebende sowie die Amanda Young und Detektiv Tapp Character-Skins. Im Speziellen Archive-Spielmodus können Spieler abseits des Multiplayer-Getümmels und Kampf ums Überleben die Spielwelt und seine Geheimnisse erkunden. Völlig Gefahrlos ist es aber natürlich nicht. Denn auch hier lauert ein tödlicher Killer, der ständig auf der Jagd nach euch ist. Das Dead by Daylight x SAW Crossover ist das insgesamt elfte Special-Event und Inhaltsupdate, das neue Charaktere ins Spiel bringt. Das letzte war das The Midnight Grove Halloween-Special.

