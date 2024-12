In zwei Monaten soll Assassin’s Creed Shadows endlich erscheinen. Um tiefere Einblicke in das Gameplay zu geben, hat Ubisoft die beiden Gameplay-Schwerpunkte des Titels vorgestellt. In der neusten Meldung geht es um Yasukes Combat-Stil und seinen Krafteinsatz.

Offensive Waffen: Yasukes tödliche Präzision

Vor einem Monat hat Ubisoft das Stealth-Gameplay von Assassin’s Creed Shadows mit der Protagonistin Naoe vorgestellt. Jetzt richtet sich der Fokus auf Yasukes gezielten wie kraftvollen Kampfstil. Seine Angriffe lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: leichte Angriffe, schwere Angriffe und Haltungsangriffe (Posture Attacks).

Leichte Angriffe : Schnell und zuverlässig, ideal für kleinere Schadensserien, aber weniger effektiv gegen starke Gegner.

: Schnell und zuverlässig, ideal für kleinere Schadensserien, aber weniger effektiv gegen starke Gegner. Schwere Angriffe : Diese Angriffe fügen größeren Schaden zu und können Feinde aus dem Gleichgewicht bringen, was Raum für taktische Manöver schafft.

: Diese Angriffe fügen größeren Schaden zu und können Feinde aus dem Gleichgewicht bringen, was Raum für taktische Manöver schafft. Haltungsangriffe: Geladene Versionen der leichten oder schweren Angriffe, die Verteidigungen durchbrechen und massiven Schaden verursachen. Diese Angriffe erfordern Geduld und Präzision, da Gegner versuchen, sie zu unterbrechen.

Ein besonderes Highlight ist Yasukes Sheathed Posture Attack, bei dem er seine Katana aus der Scheide zieht und einen überraschenden, kraftvollen Angriff ausführt. Diese ikonische Technik ist ideal, um Gegner zu überrumpeln.

Defensive Meisterschaft: Standhaft wie ein Samurai

Also ausgebildete Kämpfer sind Samurai allerdings nicht nur gut im Angriff. Auch der Verteidigungsaspekt wurde bei der Entwicklung von Assassin’s Creed Shadows berücksichtigt. Wie Ubisoft erläutert, sollen die drei Aspekte von Yasukes defensivem Stil sowohl Standfestigkeit als auch Stärke verkörpern.

Ausweichmanöver : Yasuke nutzt gezielte Schritte, die seine Haltung bewahren, jedoch nach aufeinanderfolgenden Ausweichmanövern eine kurze Erholungszeit erfordern.

: Yasuke nutzt gezielte Schritte, die seine Haltung bewahren, jedoch nach aufeinanderfolgenden Ausweichmanövern eine kurze Erholungszeit erfordern. Parieren : Mit Yasukes präzisem Pariermechanismus stößt er Gegner direkt zurück und eröffnet Möglichkeiten für Konterangriffe.

: Mit Yasukes präzisem Pariermechanismus stößt er Gegner direkt zurück und eröffnet Möglichkeiten für Konterangriffe. Blocken: Als einzigartiges Merkmal kann Yasuke Angriffe – sogar Pfeile und Kunai – abblocken. Diese Fähigkeit erlaubt es ihm, in brenzligen Situationen standzuhalten.

Yasukes Fähigkeiten & Waffen

In Assassin’s Creed Shadows umfasst das Wassenarsenal unseres Samurai das Langkatana, die Naginata, den Kanabo und den Yumi-Bogen. Jede Waffe bietet spezifische Vorteile:

Langkatana : Eine vielseitige und ausgewogene Waffe, ideal für Duelle und größere Kämpfe.

: Eine vielseitige und ausgewogene Waffe, ideal für Duelle und größere Kämpfe. Naginata : Perfekt für Crowd Control, da sie Feinde auf Distanz hält und mehreren Gegnern Schaden zufügt.

: Perfekt für Crowd Control, da sie Feinde auf Distanz hält und mehreren Gegnern Schaden zufügt. Kanabo : Diese schwere Keule durchbricht Rüstungen und verursacht verheerenden Schaden, erfordert jedoch präzises Timing.

: Diese schwere Keule durchbricht Rüstungen und verursacht verheerenden Schaden, erfordert jedoch präzises Timing. Yumi-Bogen: Eine Fernkampfwaffe mit verschiedenen Pfeiltypen, die strategische Optionen eröffnet.

Yasuke kann zudem Waffen mitten in einer Combo wechseln, was fließende und kreative Angriffsfolgen ermöglicht.

Kampfstrategie und Gegneranalyse

Während Naoe auf kurzes Attackieren und Ausschalten der Gegner setzt, liegt Yasukes Stärke in langwierigen, intensiven Kämpfen. Er ist bestens für Konfrontationen mit mehreren Gegnern gerüstet und kann durch seine robuste Verteidigung und seine vielseitigen Waffen nahezu jede Herausforderung meistern. Gegner wie Ronin, Samurai und Wächter fordern jedoch ein hohes Maß an Taktik und Diversität in seinen Angriffen.

Mit der Kombination aus Naoes Stealth-basiertem Vorgehen und Yasukes Combat-basiertem Gameplay möchte Assassin’s Creed Shadows Fans beider Lager abholen. Ob das gelingt, wird sich am 14. Februar 2025 zeigen, wenn der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Weitere Infos zu dem Game findet ihr in der folgenden Übersicht.