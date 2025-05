Einmal im Monat wird’s für Gaming-Fans besonders spannend – zumindest, wenn sie bei Amazon Prime dabei sind. Denn auch im Mai spendiert der Versandriese wieder eine beachtliche Auswahl an Gratis-Spielen. Der Clou: Wer zuschlägt, behält die Titel dauerhaft. Keine Abo-Fallen, kein Ablaufdatum – einfach sichern und spielen, wann immer es passt.

Erst unscheinbar, dann mit Wucht: Was Prime-Gaming-Mitglieder jetzt erwartet

Was viele unterschätzen: Das Angebot wächst mit der Zeit. Immer donnerstags landen neue Games in der Übersicht – ein Prinzip, das aus dem einfachen Geschenkmodell einen dynamischen Entdeckungsprozess macht. Spieler, die regelmäßig reinschauen, dürfen sich also auf Überraschungen freuen – von Indie-Geheimtipps bis hin zu vergessenen Klassikern.

Preislich bleibt das Ganze ebenfalls fair. Neben dem regulären Monatsbeitrag profitieren Studierende, Azubis oder Menschen mit Sozialausweis von satten Rabatten – ein Service, der Amazon auch für Gaming-Einsteiger interessant macht. In einer Branche, in der einzelne Games bis zu 80 Euro kosten, wirkt das beinahe wie ein kleiner Befreiungsschlag.

Was bisher feststeht: Das Mai-Line-up ist groß. Aber das wirklich Spannende daran kommt erst noch – denn zwischen all den Titeln verstecken sich echte Highlights.

Prime Gaming Mai 2025: Diese 18 Titel sichern sich die Fans zuerst

Der Name „LEGO Star Wars“ allein lässt Nostalgikerherzen höherschlagen. In der Complete Saga sind gleich sechs Filme als humorvolles Actionspiel verpackt – ideal für Couch-Koop-Abende. Ebenfalls im Angebot: „Galactic Battlegrounds“, das die Star-Wars-Saga in ein taktisches Echtzeitgefecht verwandelt. Zwei Klassiker, die auf GOG-Code-Basis neu durchstarten.

Wer’s düsterer mag, greift zu „Amnesia: Rebirth“ oder „Styx: Master of Shadows“. Beide Spiele tauchen tief in die Schatten ab – mal als psychologischer Albtraum, mal als Goblin auf leisen Sohlen. Freunde von Strategie und Story finden mit „ENDLESS Legend“ oder „Thief 2“ genug Futter für lange Nächte.

Auch dabei: das alternative Amerika aus „Wolfenstein II“, die nostalgische 90s-Reise mit „Hypnospace Outlaw“ und das entspannte Abenteuer „Mail Time“. Eine ungewöhnlich bunte Mischung, die zeigt: Prime Gaming will mehr als nur Fanservice liefern.

Und der Monat ist noch nicht vorbei. Ab dem 29. Mai geht es mit fünf weiteren Spielen weiter – darunter das Samurai-Roguelite „Samurai Bringer“ und das düstere Revolutionsspiel „Liberté“. Prime Gaming bleibt damit auf Kurs – und hebt den Mai spielerisch auf ein neues Level.