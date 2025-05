Die Gaming-Szene feiert gerade keinen Feiertag, sondern ein digitales Fest: Der Epic Games Store schenkt im Rahmen seines laufenden Mega Sales zwei Top-Titel. Bis zum 12. Juni tummeln sich Rabatte auf Blockbuster, doch besonders lohnenswert ist der kostenlose Download zweier völlig unterschiedlicher Games – für null Euro.

Epic Games Store überrascht mit doppeltem Knaller

Erster Deal: Fans von verrücktem Loot-Spaß und absurder Fantasy-Action greifen bei Tiny Tina’s Wonderlands zu. Dieses Borderlands-Spin-Off verlagert das Schießen und Plündern in Tiny Tinas fantasievolle Tabletop-Welt. Ritter, Drachen und Magie treffen auf bekannte Cel-Shading-Ballerei, die bis zu 30 Stunden Spielzeit verspricht. Schon jetzt begeistert der Titel durch kunterbunte Umgebungen und ein Skillsystem, das Heldenbaukastenträume wahr werden lässt.

Doch wer nach düsterer Atmosphäre sucht, findet auch das passende Gegenstück. Limbo aus dem Jahr 2010 hat seinen Indie-Kultstatus ohne großen Aufwand verteidigt. Der minimalistische Schwarz-Weiß-Look, kombiniert mit brillanter Soundgestaltung, sorgt für eine beklemmende Stimmung. Knifflige Rätsel und unheimliche Begegnungen, etwa mit einer monströsen Spinne, treiben den Puls auch bei erfahrenen Spieler:innen in die Höhe.

Beide Games stehen bis zum 5. Juni um 16:59 Uhr gratis zum Mitnehmen bereit. Wer sich jetzt eilig seine Kopien sichert, erweitert seine Bibliothek um krassen Fantasy-Spaß und einen atmosphärischen Klassiker. Doch das ist erst die halbe Überraschung:

Warum du JETZT zuschlagen musst

Hinter der Aktion verbirgt sich eine Strategie: Epic lockt mit hochkarätigen Geschenken, um neue Nutzer zu gewinnen. Doch das Spin-Off Tiny Tina’s Wonderlands war erst vor Kurzem heiß im Angebot und hat sich im Epic-Exclusive-Modell schon hervorragend verkauft – ein Zeichen dafür, wie stark die Community reagiert. Parallel feiert Limbo seine Wiederauferstehung als Meilenstein des Indie-Genres, der nach wie vor Popularität genießt.

Die Gratis-Aktion hat sich für Epic ausgezahlt: Downloads schnellen in die Höhe und die Plattform erzielt größeren Traffic. Gleichzeitig profitieren die Entwicklerstudios von gesteigerter Bekanntheit und einem Zuwachs an Spieler, die vielleicht später DLCs oder neue Projekte unterstützen. Solche Win-win-Kooperationen sind bei Konkurrenzplattformen wie Steam selten in dieser Form zu sehen.

Für euch heißt das: Zwei völlig verschiedene Spielewelten öffnen sich ohne Kostenrisiko. Nutzt die Gunst der Stunde, bevor die Uhr am 5. Juni abläuft. Danach sind die nächsten Überraschungen schon für die Folgewoche geplant – also am besten regelmäßig reinschauen und nichts verpassen!