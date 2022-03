Nur wenige Wochen vor dem Release des Borderlands Spin-Off Spiels Tiny Tina’s Wonderlands erscheint ein ausführliches Walkthrough zum Loot-Shooter von 2K Games und Gearbox. Zuvor gab es bereits größere Vorschauen zu den einzelnen Klassen und Besonderheiten der Spielwelt von Tiny Tina’s Wonderlands. Was erwartet uns Ende März im Ableger des Borderlands 2 DLC, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep?

Ein Blick in den Fantasy-Action-Himmel von Tiny Tina’s Wonderlands

Das ausführliche Preview beinhaltet allerhand neue Action-Szenen samt nützlichen Hinweisen auf den bevorstehenden DnD-Spaß à la Borderlands. Das vertonte Gameplay zeigt uns zwei Schicksalsbringer (die Helden in Tiny Tina’s Wonderlands) in einem dynamischen Koop-Team. Man kann schon sicher sagen, dass das gemeinsame Spiel genauso gut funktionieren wird, wie schon in den Borderlands-Spielen. Das Walkthrough stellt uns zudem die trügerischen Gipfel des Kropfbergs samt fieser Goblins vor, eines komplett optionalen Gebiets im Spiel. Dieses vermittelt den Eindruck einer großen Open-World voller Quests, abwechslungsreicher Gegner, Geheimnisse und Nebenbeschäftigungen abseits der Kampagne sehr gut.

Durch das komplette, 20-Minütige Gameplay leitet uns Creative Director Matt Cox, der sich mit seinem Companion auch einem fetten Boss stellen muss. Diese sind Serien-Typisch toll gestaltet und haben so einige Überraschungen auf Lager. Vor allem aber winkt nach ihrem Ableben durch eure Knarren und Magie-Fähigkeiten, der beste, epische Loot im Spiel.

Mit Tiny Tina’s Wonderlands erwartet euch am 25. März 2022 eine Stand-Alone Erfahrung, für die ihr nicht zwingend die drei bisherigen Borderlands-Spiele gespielt haben müsst. Dadurch entgehen euch vielleicht ein paar von Tiny Tinas Anspielungen und Insider, doch der Spaß bleibt der gleiche. Schließlich wird es auch hier vornehmlich um Kämpfen-Looten-Leveln gehen. Doch in einer solch süchtig-machenden und befriedigenden Manier, wie wir es vom Franchise gewohnt sind.

Im offiziellen Spieleleitfaden zu Tiny Tina’s Wonderlands könnt ihr außerdem schon jetzt die einzelnen Klassen sowie deren Fähigkeiten und Besonderheiten genauer unter die Lupe nehmen, bevor ihr euch entscheidet, als welcher Alter Ego ihr das abgefahrene Fantasy-Baller-Abenteuer im Tabletop-Gewand beschreitet.