Halb Mensch, halb Fluch: Die Geburt eines neuen Antihelden

Mit The Blood of Dawnwalker startet das neue Studio Rebel Wolves, gegründet von Veteranen hinter The Witcher 3 und Cyberpunk 2077, direkt in finsteres Terrain. Statt auf Bekanntes zu setzen, wagen sie sich an ein düsteres Fantasy-RPG mit frischem Charakterkonzept und erzählerischer Tiefe – ihr Debüt ist kein vorsichtiger Einstieg, sondern ein mutiger Sprung in den Abgrund.

Im Zentrum steht Coen, ein Wesen im Zwiespalt: Weder ganz Mensch noch Vampir, sondern etwas Dazwischen. Seine Fähigkeiten richten sich nach der Tageszeit – bei Nacht entfesselt er monströse Kräfte, verwandelt sich in eine Schattenform, klettert Mauern empor und reißt Gegner mit Klauen und Fangzähnen nieder. Im Tageslicht dagegen bleibt nur sein menschlicher Verstand – und die Last der Entscheidungen.

Der erste Gameplay-Trailer lässt kaum Zweifel: Die Kämpfe sind brutal, dynamisch und visuell eindrucksvoll. Doch Dawnwalker will mehr sein als ein Schlachtfest. Es geht um Kontrolle – nicht nur über Waffen, sondern über das eigene Wesen. Coens Zerrissenheit durchdringt jede Szene, jeder Schritt weckt Misstrauen: Wer ist Freund, wer nur ein Spiegel seiner dunklen Seite?

Am 21. Juni will Rebel Wolves die volle Gameplay-Enthüllung nachlegen – mit mehr Details zu Kampfsystem, Erzählstruktur und den moralischen Grenzbereichen des Spiels. Bis dahin bleibt vieles noch verborgen, doch eins ist klar: Dieser Held folgt keinem klassischen Pfad.

Dawnwalker-Mechanik: Wenn Zeit zur Waffe wird

Der eigentliche Clou von The Blood of Dawnwalker offenbart sich erst auf den zweiten Blick: Die Story läuft gegen die Uhr. Genau 30 Tage und Nächte bleiben dem Spieler, um Coens Schicksal zu bestimmen – soll er seine Familie retten oder den Ursprung seines Fluchs vernichten? Jede abgeschlossene Mission kostet Zeit, während das freie Erkunden der Welt diese stillstehen lässt.

Diese Mechanik bringt strategischen Tiefgang: Spieler müssen bewusst wählen, welchen Handlungssträngen sie folgen – mit langfristigen Konsequenzen. Zusätzlich kann man selbst entscheiden, ob Coen seine vampirischen Kräfte annimmt oder das Menschliche in sich bewahrt. Beide Wege eröffnen völlig unterschiedliche Erlebnisse.

Technisch verspricht das Spiel eine eigens entwickelte Engine, gestochen scharfe Umgebungen und eine düstere Atmosphäre, die Coens innere Zerrissenheit reflektiert. The Blood of Dawnwalker erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC – und könnte mit seinem innovativen Aufbau das Genre nachhaltig prägen.