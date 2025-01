Das legendäre Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ feiert 2025 sein zehnjähriges Bestehen – Grund genug für ein besonderes Highlight. Eine einzigartige Konzert-Tour bringt den ikonischen Soundtrack des Spiels live auf die Bühne und ist Pflichtprogramm für jeden wahren Hexer- und Mittelaltermusik-Fan. Mit einer Mischung aus epischen Orchesterklängen und beeindruckenden Spielsequenzen können Fans die Geschichte von Geralt von Riva völlig neu erleben.

Der Auftakt der Tour findet am 20. August 2025 im Rahmen der Gamescom in Köln statt. Weitere Shows folgen im November in Städten wie München, Berlin und Hamburg. Die Musiker greifen auf klassische wie moderne Instrumente zurück, um die atmosphärische Welt von „The Witcher“ zum Leben zu erwecken. Die Stücke, arrangiert vom Komponisten Marcin Przybyłowicz, bieten eine emotionale Reise durch die Erlebnisse des Spiels – von packenden Kämpfen bis hin zu berührenden Balladen.

Termine, Tickets und exklusive Einblicke zur The Witcher Konzert-Tour

Die Deutschland-Termine der Tour umfassen unter anderem die Olympiahalle in München und das Tempodrom in Berlin. Neben diesen Stopps werden auch internationale Fans auf ihre Kosten kommen: Konzerte in Städten wie London, Paris und Wien stehen ebenfalls auf dem Plan. Später sollen Termine für Nordamerika und andere europäische Länder, darunter Polen, folgen.

Termine in Deutschland:

20. August – Köln, Gamescom

– Köln, Gamescom 12. November – München, Olympiahalle

– München, Olympiahalle 14. November – Frankfurt, Jahrhunderthalle

– Frankfurt, Jahrhunderthalle 16. November – Berlin, Tempodrom

– Berlin, Tempodrom 17. November – Hamburg, Barclays Arena

Weitere internationale Temrine

5. November – London, Eventim Apollo

– London, Eventim Apollo 7. November – Manchester, The Hall – Aviva Studios

– Manchester, The Hall – Aviva Studios 9. November – Amsterdam, Afas Live

– Amsterdam, Afas Live 10. November – Paris, Le Grand Rex

– Paris, Le Grand Rex 11. November – Antwerpen – Stadsschouwburg

– Antwerpen – Stadsschouwburg 15. November – Wien, Stadthalle

– Wien, Stadthalle 19. November – Kopenhagen, K.B. Hallen

– Kopenhagen, K.B. Hallen 20. November – Stockholm, Annexet

Der Ticket-Vorverkauf startet am 24. Januar 2025 um 12 Uhr. Um die Wartezeit zu verkürzen, können sich Interessierte bereits jetzt für den offiziellen Newsletter anmelden, der exklusive Vorverkaufscodes enthält. Wichtig zu wissen: Das Eröffnungskonzert in Köln benötigt ein separates Ticket und ist nicht im Gamescom-Ticket enthalten.

Fans sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die „The Witcher“-Konzerte versprechen ein unvergessliches Erlebnis, das Musik und Gaming auf spektakuläre Weise verbindet. Ein Muss für alle, die Geralt und seine Abenteuer lieben!