Blizzard Entertainment und Xbox werden vom 21. bis zum 25. August auf der Gamescom 2024 vertreten sein. Blizzard kehrt mit World of Warcraft: The War Within und Diablo IV: Vessel of Hatred nach Köln zurück. Xbox wird auch mit einem reichhaltigen Spielangebot aufwarten.

Wie Blizzard bekannt gibt, wird man neben anderen Studios am Xbox-Stand vertreten sein. Im Gepäck hat man nicht nur WoW und Diablo, sondern auch einige der talentiertesten Entwickler. „Wir freuen uns schon sehr darauf, Warcraft, Diablo und Overwatch unserer europäischen Community auf der Gamescom zu präsentieren,“ sagt Johanna Faries, Geschäftsführerin von Blizzard Entertainment.

Spannende Titel und exklusive Einblicke auf der Gamescom

World of Warcraft: The War Within steht im Mittelpunkt von Blizzards Auftritt. Es ist der erste Teil der neuen Worldsoul-Saga. Die weltweite Veröffentlichung ist für den 27. August geplant, einen Tag nach der Gamescom. Vorbesteller der Epic Edition oder der Collector’s Edition können schon am 23. August starten.

Diablo 4: Vessel of Hatred

Diablo-Fans werden ebenfalls mit der lang erwarteten Erweiterung von Diablo IV namens Vessel of Hatred auf ihre Kosten kommen. Ebenfalls am Start wird der Mobile-Ableger Diablo Immortal sein, der vor Kurzem noch eine neue Klasse vorgestellt hat.

Darüber hinaus präsentiert Overwatch 2 zusammen mit Porsche eine lebensgroße D.Va-Statue, die dem neuen elektrischen Porsche Macan nachempfunden ist. Außerdem können Fans auch eine legendäre Overwatch 2 Karte in der echten Welt erkunden.

Team Xbox bringt weitere spannende Titel mit zur Gamescom. Zudem Spielekatalog zählen Age of Mythology: Retold, Avowed, Towerborne und Ara: History Untold. Auch The Elder Scrolls Online und Fallout 76 werden vertreten sein.

Während Xbox und Blizzard ihre Teilnahme auf der diesjährigen Gamescom zelebrieren, wird PlayStation der Veranstaltung erneut fernbleiben. Dazu könnt ihr hier mehr nachlesen.