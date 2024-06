Zwei Monate vor dem Beginn der Gamescom 2024 gibt PlayStation seine Absage bekannt. Das Unternehmen nimmt zum wiederholten Mal nicht an der Gaming-Messe in Köln teil. Damit hat bereits der zweite große Publisher seine Nicht-Teilnahme bestätigt.

Die Gamescom 2024 wird um gleich zwei große Publisher ärmer sein. Zuerst hatte Nintendo im April bekannt gegeben, die diesjährige Messe zu pausieren. Nun bestätigt GamesWirtschaft, dass auch PlayStation im diesen Jahr wieder nicht dabei sein wird. Warum man wieder nicht an der Gamescom teilnehmen werde, verriet das Unternehmen nicht.

2019 war das letzte Mal, dass PlayStation einen Stand auf dem Messegelände hatte. Seitdem müssen Fans auf den Publisher verzichten.

Gänzlich wird PlayStation auf der Gamescom 2024 wohl nicht fehlen. So scheint ein Aufritt während der Opening Night Live am 20. August mehr als sicher. Darüber hinaus werden für die PlayStation verfügbare Spiele an anderen Ständen spielbar sein, sodass Fans dennoch einige Einblicke auf kommende Titel erhalten können. So steht beispielsweise fest, dass Ubisoft und Bandai Namco einen Stand auf der Messe haben werden.

Dass PlayStation die Gamescom 2024 pausiert, scheint in Anbetracht des aktuellen Release-Kalenders nicht gänzlich überraschend. Schließlich sind abgesehen Astro Bot keine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Wie bereits einige Insider vermutet haben, schein PlayStation in nächster Zeit keine eigenen AAA-Titel veröffentlichen zu wollen. Stattdessen scheine sich das Unternehmen eher auf Third-Party-Spiele zu fokussieren. Weitere Infos zu PlayStation findet ihr in der folgenden Übersicht.