Kaum ein Rollenspiel weckt so viele nostalgische Erinnerungen wie The Elder Scrolls IV: Oblivion. Riesige Landschaften, ein majestischer Soundtrack – und ein Kampfsystem, das selbst Fans oft nur höflich als „übersichtlich“ bezeichnen. Doch jetzt sorgt ein Fan-Projekt für frischen Schwung: Die neue Mod Ultra Combat UE4SS – Physical Combat Overhaul verspricht nicht weniger als eine Generalüberholung der Gefechte – und das mit erstaunlichem Tiefgang.

Wenn Klassiker auf moderne Klingen treffen

Seit dem 4. Juni steht die Mod kostenlos auf Nexus Mods bereit. Entwickelt wurde sie vom Modder mattmartin609, der laut Beschreibung vor allem eines verbessern wollte: das Gefühl, tatsächlich Einfluss auf den Kampfverlauf zu haben. Statt stumpfem Draufhauen erwartet Spieler nun ein reaktionsbasiertes System, das gutes Timing belohnt – inklusive verfeinertem Nahkampf und präzisem Bogenschießen.

Was auf den ersten Blick wie ein nettes Gimmick wirkt, entpuppt sich als überraschend komplex. Blocks, Konter, Ausweichrollen – all das greift flüssig ineinander und erinnert entfernt an bekannte Mechaniken aus Soulslike-Spielen. Besonders schön: Wer im richtigen Moment einer Attacke ausweicht, löst eine Slowmotion-Sequenz aus, in der der Konter mehr Schaden verursacht. Das klingt nicht nur cool, es fühlt sich im Spiel auch so an.

Und das Beste: Die Mod ist winzig. Gerade einmal 11 Kilobyte bringt sie auf die digitale Waage – und schafft es trotzdem, ein ganz neues Spielgefühl zu erzeugen. Eine detaillierte Installationsanleitung hilft beim Einstieg, bekannte Bugs sind ebenfalls dokumentiert. Technisch also keine Stolperfalle, sondern ein echter Geheimtipp für alle, die dem Klassiker neues Leben einhauchen wollen.

Clever statt schwer: So viel Souls steckt wirklich drin

Wem jetzt nach einem Elden Ring-Erlebnis im Cyrodiil-Gewand der Mund wässrig wird, sollte die Erwartungen dennoch im Rahmen halten. Die Mod will Oblivion nicht in ein Hardcore-Actionspiel verwandeln – sie will es besser machen. Und das gelingt ihr durch gezielte Detailarbeit. So wurden etwa Trefferzonen überarbeitet: Kopfschüsse richten nun mehr Schaden an, gezielte Schläge lohnen sich mehr denn je.

Auch der Fernkampf profitiert. Pfeile treffen spürbar wuchtiger, das Zielen erfordert Timing und Feingefühl. Die Spieltiefe wächst dadurch spürbar, ohne die vertraute Steuerung komplett über den Haufen zu werfen. Gerade wer Oblivion Remastered bereits installiert hat, wird die neue Dynamik schnell zu schätzen wissen.

In der Modding-Community sorgt der Umbau jedenfalls schon für Begeisterung. Nutzer auf Nexus Mods loben den frischen Wind, den die Mini-Mod mitbringt. Viele berichten von deutlich spannenderen Gefechten und einer Motivation, die sie beim x-ten Spieldurchlauf längst verloren glaubten.