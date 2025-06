Zwischen Schatten, Kindheitsängsten und düsteren Spielwelten

Ein windschiefer Gang, eine flackernde Lampe, und irgendwo ganz in der Ferne ein schiefes Kinderlachen: Little Nightmares meldet sich zurück. Die Fortsetzung des gefeierten Grusel-Adventures hat nun endlich einen Release-Termin – und bringt ein Bonuspaket mit, das Fans der Reihe besonders hellhörig machen dürfte.

Teil 3 erscheint am 10. Oktober 2025, also pünktlich zum Halloween-Monat. Entwickelt wurde das Spiel von Supermassive Games, die bereits mit Titeln wie Until Dawn ihr Händchen für atmosphärische Spannung bewiesen haben.

Dieses Mal erwartet euch wieder ein neues Duo: Low und Alone. Gemeinsam tappen sie durch albtraumhafte Welten, in denen kindliche Ängste groteske Formen annehmen. Wie in den Vorgängern wird nicht gesprochen – alles erzählt sich über Bilder, Geräusche und schaurige Details.

Und während die düstere Vorfreude wächst, lässt Bandai Namco auch die Vergangenheit nicht ruhen …

Little Nightmares 3 & Enhanced Edition von Teil 1: Das steckt im Paket

Neben dem Hauptspiel erwartet Vorbesteller ein besonders reizvolles Extra: Wer sich rechtzeitig entscheidet, bekommt bereits vor dem offiziellen Start Zugriff auf die neue Enhanced Edition von Teil 1.

Die Neuauflage kommt mit hübscheren Schatten, realistischeren Wassereffekten und aufgewertetem Licht daher – alles dank Raytracing und moderner Technik. Auch das Leveldesign optimierte man leicht. Hier erleichtern neue Checkpoints und Hilfen Neulingen den Einstieg in das Spiel. Und das ohne, dass man die originale Atmosphäre verwässert.

Little Nightmares 3 erscheint für PS4/PS5, Xbox One und Series X/S, PC sowie Nintendo Switch – auch für die neue Switch 2. Vorbesteller können zwischen vier Editionen wählen, von der Standard- bis zur Spiral-Collector-Edition mit Figur, Steelbook und Münze.

Ob Nostalgiker oder Neueinsteiger: Im Oktober wird’s garantiert wieder albtraumhaft schön.