Für alle Horrorfans gibt es großartige Neuigkeiten. Das Remaster von Until Dawn kehrt im Oktober für die PlayStation 5 und den PC zurück. Diese Neuauflage verspricht, das originale Spielerlebnis auf ein völlig neues Level zu heben. Dazu sollen verschiedene Verbesserungen in Grafik, Gameplay und Storytelling beitragen.

Im Jahr 2015 hat das Horrorgame Until Dawn von Supermassive Games neue Maßstäbe im Horrorgenre gesetzt. Jetzt, neun Jahre und die Eröffnung eines neuen Franchises später, erhält der kinoreife Titel ein Remaster. Dieses ist bereits vor einigen Monaten angekündigt worden.

Das Team von Ballistic Moon hat sich das Ziel gesetzt, das ursprüngliche Erlebnis von Until Dawn beizubehalten und gleichzeitig durch die Nutzung der Unreal Engine 5 ein modernes und intensiveres Spielerlebnis zu schaffen. Die Überarbeitung der Grafik ist dabei ein zentrales Element. Charaktermodelle, Umgebungen und visuelle Effekte wurden vollständig neu gestaltet, um die Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration und moderner PCs voll auszuschöpfen. Dank Raytracing und verbesserter Materialdarstellung erstrahlt das Game in einer neuen, unheimlich realistischen Pracht.

Ein weiteres Highlight der Neuauflage ist die überarbeitete Kameraführung. Spieler können nun die düstere Welt von Until Dawn aus neuen Perspektiven erleben, was dem Gameplay eine neue Dynamik verleihen soll. Durch die Kombination einer festen Kameraperspektive mit einer Third-Person-Ansicht können Schlüsselmomente im Spiel noch intensiver erlebt werden. Die verbesserte Kinematografie sorgt zudem für eine packende Atmosphäre, die das Gefühl vermittelt, mitten in einem Horrorfilm zu stecken.

Neue Gameplay-Features in Until Dawn

Trotz der technischen Überarbeitung bleibt die fesselnde Geschichte von Until Dawn im Kern unverändert. Allerdings hat das Entwicklerteam den Prolog des Spiels angepasst und erweitert. Spielende erhalten nun einen tieferen Einblick in die Familienbande der Washingtons. Der emotionale Einstieg ins Spiel soll damit noch eindrucksvoller wirken.

Zusätzlich führt das Remaster neue Sammelobjekte ein. Dazu gehören die Einführung einer neuen Totem-Kategorie. Die Hungertotems liefern neue Visionen, die das Spielgeschehen vertiefen und den Entdeckerdrang der Spielenden belohnen soll.

Mit dem Remaster von Until Dawn setzt PlayStation auch seine Bemühungen zur Barrierefreiheit fort. Dazu gehört eine alternative Steuerungsoption für die „Nicht bewegen“-Mechanik. Diese ermöglicht es Spielern, die Herausforderung auf ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Mit dem 21. August startet die Vorbestellungsphase von Until Dawn. Am 4. Oktober 2024 startet das Horror-Game pünktlich zur gruseligsten Zeit des Jahres in den Release. Nach dem Erfolg von Until Dawn hat Supermassive Games die Dark Pictures-Anthologie gestartet. Was es damit auf sich hat, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.