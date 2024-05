Die neueste Ausgabe des PlayStation State of Play im Mai 2024 hat zahlreiche spannende Ankündigungen gemacht. Hier findet ihr eine Zusammenfassung der gestern vorgestellten Titel.

Große Rückkehr bekannter Titel

Der knuffige Astro Bot kehrt in einem riesigen Weltraumabenteuer zurück. In sechs Galaxien und 80 Leveln müssen Spielende gemeinsam mit Astro seine verstreute Crew finden. Ab dem 7. Juni können Interessierte sich das Adventure vorbestellen, bevor am 6. September das Abenteuer startet.

Wer es gruselig mag, kommt mit der Neuauflage von Until Dawn auf seine Kosten. Das Horrorgame wird im Herbst diesen Jahres für PS5 und PC veröffentlicht. In dem Spiel kehren acht Freunde nach einem traumatischen Ereignis in eine Skihütte zurück. Doch schnell stellt sich heraus, dass ihr Urlaub zu einem echten Albtraum wird.

God of War Ragnarök erscheint am 19. September für den PC. Vorabkäufe beinhalten Belohnungen im Spiel wie Kratos‘ Schneewehe-Rüstung und Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock. Alle Editionen bieten kostenlosen Zugriff auf das Valhalla-DLC.

Neue Abenteuer & Action

Ein neuer Trailer zeigt die lebendige Welt von Monster Hunter Wilds. Das Spiel erscheint 2025 auf PS5. Capcom bietet Einblicke in Monster und Charaktere sowie ein neues Reittier des Jägers.

Dynasty Warriors: Origins bringt die größten Schlachten in einem Musou-Spiel. Es erscheint 2025 auf PS5. Ein neuer Held kämpft im Krieg der Drei Königreiche ums Überleben.

Ebenfalls actionreich geht es in dem Fantasy-RPG Ballad of Antara zu, das 2025 für die PS5 erscheinen wird. Der Titel will mit einer faszinierenden Welt und spannenden Kämpfe überzeugen.

Zu guter Letzt bringt Path of Exile 2 den Couch-Koop auf die PlayStation 5. Der Early Access soll im Laufe diesen Jahres erfolgen.

Multiplayer- und VR-Erlebnisse im State of Play

Ein erster Blick auf Concord zeigt Gameplay, Universum und Charaktere. Der 5v5-Shooter von Firewalk Studios soll im Juli diesen Jahres in die Beta starten. Am 23. August folgt schließlich der Release für PlayStation 5 und PC.

Auch zu Marvel Rivals gibt es Neuigkeiten. Im Juli findet ein Closed Betatest auf PS5 für den Team-Shooter. Fans können sich auf spannende Kämpfe freuen.

Auch für PlayStation VR2 gibt es Nachschub. So gibt beispielsweise Survios einen ersten Einblick in Alien: Rogue Incursion. Das Action-Horror-VR-Spiel erscheint zur Weihnachtszeit diesen Jahres.

Bei Skydance’s Behemoth handelt es sich um ein First-Person-Action-Adventure-VR-Titel. Das Spiel kombiniert brutale, physikbasierte Nahkämpfe mit Rätseln und überlebensgroßen Bosskämpfen. Es erscheint im Herbst 2024.

Weitere Neuankündigungen

Infinity Nikki ist ein Open-World-Anzieh-Abenteuerspiel für PS5. Ein Betatest ist für später in diesem Jahr geplant. Spieler erkunden magische Kräfte in verschiedenen Outfits.

Epische Kämpfe erwarten euch in dem Wuxia-Open-World-Action-Adventure-RPG Where Winds Meet. Es spielt im alten China und bringt Martial-Arts-Geheimnisse auf die PS5.

Die State of Play-Veranstaltung im Mai 2024 hat gezeigt, dass PlayStation-Fans viele spannende Spiele erwarten. Dazu gehört auch das Remake von Silent Hill 2. Gestern hat Konami endlich das Release-Datum des Spiels enthüllt. Dazu findet ihr alle Details hier.

Weitere Details zu den Spielen findet ihr auch im PlayStation Blog.