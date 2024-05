Fans der legendären „God of War“-Serie dürfen sich freuen: Es gibt neue Hinweise darauf, dass „God of War Ragnarök“ bald seinen Weg auf den PC finden könnte. Nachdem das Spiel ursprünglich im November 2022 für die PlayStation veröffentlicht wurde, scheint Sony seine Strategie fortzusetzen, große PlayStation-Titel etwa ein Jahr nach ihrer Erstveröffentlichung auch auf PC zugänglich zu machen.

Sony hat in den letzten Jahren damit begonnen, einige seiner exklusiven PlayStation-Titel auf den PC zu bringen, was sowohl die Reichweite der Spiele als auch die Zugänglichkeit für eine breitere Spielerschaft erhöht. Nach dem erfolgreichen Launch von „Horizon Forbidden West“ auf dem PC Anfang dieses Jahres und der bevorstehenden Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ am 16. Mai 2024, scheint „God of War Ragnarök“ als nächstes an der Reihe zu sein.

Obwohl ein genaues Veröffentlichungsdatum für den PC-Port von „God of War Ragnarök“ noch nicht feststeht, wird spekuliert, dass eine Ankündigung möglicherweise schon im Mai 2024 erfolgen könnte. Davon geht zumindest der bekannte Leaker billbil-kun aus, der bereits in der Vergangenheit mehrere Aussagen zur Gaming-Szene getätigt hat. Die Ankündigung könnte laut PlayFront bei einem PlayStation Showcase erfolgen, über dessen Datum allerdings ebenfalls noch spekuliert wird.

Kein PSN-Account notwendig!

Während PC-Gamer sich noch über den benötigten PSN-Account für den Multiplayer von Ghost of Tsushima beschweren, werden sie es bei God of War Ragnarök wahrscheinlich leichter haben. Da das nordische Action Adventure über keinen Multiplayer verfügt, dürfte der Titel ohne den entsprechenden Network-Account spielbar sein.

Ob sich PlayStation hierfür nicht noch eine andere Strategie einfallen lassen wird, werden wir spätestens bei der offiziellen Ankündigung erfahren.

