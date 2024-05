Fans des klassischen Horror-Genres haben endlich einen Grund zur Freude. Konami hat bekanntgegeben, dass das heiß erwartete Remake von Silent Hill 2 am 8. Oktober erscheinen wird. Dieses psychologische Horrorspiel wird für PlayStation 5 und PC über Steam verfügbar sein.

Die Neuigkeiten wurden im Rahmen des zweiten SILENT HILL Transmission-Livestreams bekanntgegeben. Während des Streams gab es erweitertes Gameplay zu sehen und einen Blick hinter die Kulissen des kommenden Films „RETURN TO SILENT HILL„.

Der SILENT HILL Transmission Livestream zeigte 13 Minuten Gameplay von Silent Hill 2. In dem neuen Trailer taucht James Sunderland tiefer in den dichten Nebel von Silent Hill ein und trifft auf bekannte Gesichter wie Angela. Das Remake bietet eine erweiterte Spielwelt, eine neue Schulterperspektive und ein überarbeitetes Kampfsystem. Neue Zwischensequenzen sollen sowohl neuen als auch wiederkehrenden Spielern ein frisches Erlebnis bieten. Darüber hinaus hat Konami auch einen Release-Date-Trailer veröffentlicht.

Ein weiteres Highlight des Livestreams war der Einblick in die Filmproduktion von „RETURN TO SILENT HILL“. Regisseur Christophe Gans sprach ausführlich über seine Arbeit an diesem neuen Projekt. Zusammen mit Produzent Victor Hadida bot er den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Über 2,5 Millionen Downloads für Silent Hill: The Short Message

Ein bemerkenswerter Erfolg ist auch der jüngste Titel der Reihe, „SILENT HILL: The Short Message„. Dieser Titel wurde bereits über 2,5 Millionen Mal auf PlayStation 5 heruntergeladen. Das zeigt, dass die Begeisterung der Fans für das Silent Hill-Franchise ungebrochen ist.

Zusätzlich wurden im Livestream Interviews mit den Darstellern Luke Roberts und Salóme Gunnarsdóttir gezeigt. Sie sprachen darüber, wie sie die komplexen Charaktere James und Mary/Maria in Silent Hill 2 zum Leben erweckt haben. Das Entwicklerteam von Bloober Team teilte ebenfalls eine Botschaft und gab Einblicke in ihre Arbeit am Remake.

Ab sofort können Interessierte Silent Hill 2 in der digitalen oder physischen Edition vorbestellen. Beide Vorbestellerversionen, die Standard- und Deluxe-Editionen, enthalten exklusive digitale Bonusinhalte. Diese könnt ihr der Grafik oder der offiziellen Website entnehmen. Noch mehr zu dem heiß erwarteten Remake findet ihr in der folgenden Übersicht.