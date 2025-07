Im Schatten der Vergangenheit: Ein Blick auf das neue Mafia-Abenteuer

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen kehrt die Mafia-Reihe mit The Old Country zurück – und es wird persönlich. Der vierte Teil verlässt das US-Setting und führt Spieler direkt ins Sizilien der Nachkriegszeit. Das neue Gameplay-Video gibt nun erste Eindrücke in den Alltag von Protagonist Enzo Favara, der sich seinen Platz in einer von Loyalität, Verrat und Gewalt geprägten Welt erkämpft.

Die gezeigten Szenen stammen aus dem fünften Kapitel und spielen in einer prächtigen Villa, deren Schönheit im starken Kontrast zur bevorstehenden Eskalation steht. Zu Beginn wirkt alles ruhig und beinahe träumerisch – doch unter der Oberfläche brodelt es. Die Entwickler setzen spürbar auf Atmosphäre und Spannung, statt sofort mit der Tür ins Haus zu fallen.

Was das neue Mafia dabei besonders macht: Statt überladenem Open-World-Wahnsinn liefert das Spiel eine fokussierte Geschichte mit klaren Missionen. Genau diese Geradlinigkeit, gepaart mit präzisem Pacing, könnte es zur willkommenen Abwechslung im Genre machen. Auch optisch überzeugt The Old Country mit stilisierten Lichtstimmungen und cineastischer Inszenierung – fast wie ein interaktiver Mafiafilm.

Wer sich für subtile Annäherung begeistert, darf sich freuen: Der Titel erlaubt leises Vorgehen mit Wurfmessern, kombiniert mit knackigen Schusswechseln. Dabei fällt auf, wie sorgfältig Deckungen, Waffenwechsel und Gegnerplatzierung aufeinander abgestimmt wurden – selbst kurze Szenen wirken choreografiert.

Mafia: The Old Country – Release, Gameplay und Preis überraschen

Richtig interessant wird es am Ende des Videos: Dort zieht das Tempo kräftig an. Enzo liefert sich Feuergefechte, flieht im Auto und zeigt, dass auch Verfolgungsjagden wieder eine Rolle spielen. So verbindet das Spiel klassische Mafia-DNA mit modernem Missionsdesign – ohne dabei auf epische Überlänge zu setzen.

Denn anders als viele AAA-Spiele will The Old Country nicht 100 Stunden füllen, sondern lieber 10 starke abliefern. Der Preis spiegelt das wider: Mit rund 50 Euro bleibt der Titel unter dem aktuellen Standard, was vielen Spielern entgegenkommen dürfte.

Veröffentlichung ist am 8. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wer Lust auf konzentriertes Storytelling, dichte Atmosphäre und Action ohne Leerlauf hat, sollte diesen Termin vormerken.