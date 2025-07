Erzählstruktur auf den Kopf gestellt – was steckt dahinter

The Last of Us Part II hat seit seiner Veröffentlichung im Januar 2024 auf PS5 (und April 2025 auf dem PC) für Furore gesorgt – nicht zuletzt durch seinen erzählerischen Aufbau, der mit Rückblenden und Perspektivwechseln arbeitet. Naughty Dog bietet Fans ab heute ein neues Spielgefühl: ein optionales, aber kostenloses Update bringt einen Modus, der die gesamte Handlung in zeitlicher Reihenfolge abspielt. So lassen sich Ellies und Abbys Wege ohne Sprünge erleben, was die emotionale Wirkung neu entfacht.

Wer das Spiel noch nie gespielt hat, sollte sich zuerst durch die ursprüngliche, nicht-lineare Variante kämpfen. Entwickler betonen, dass diese Struktur bewusst gewählt wurde, um Themen wie Vergeltung, Empathie und Identität zu verdeutlichen. Dennoch versprach das Studio, dass Fans, die „Part II“ bereits durchgespielt haben, mit dem neuen Modus einen frischen Zugang erhalten – ein Versprechen, das heute eingelöst wurde.

Hallo neue Spielweise: Das Update ist bereits live auf PS5 und PC und kommt mit zusätzlichen kleinen Boni, die den erneuten Einstieg lohnen. Doch bevor es weitergeht, wird klar: Dies ist kein Handels-Patch – es ist ein Neudenken der Story, ein Tool für tiefere Einsichten. Ist das ein Marketing-Gag oder ein Geschenk an die Community?

Chronologisch erzählen, Belohnungen absahnen

Nun wird’s spannend: Wer den neuen chronologischen Modus durchspielt, schaltet nicht nur zwei neue Trophäen frei. Ebenfalls warten zwei unveröffentlichte Skins für den Rogue‑Like-Modus No Return: Joel und Tommy schlüpfen in Outfits, die Nathan und Sam Drake aus Uncharted 4 ähneln – eine charmante Hommage an Naughty Dog’s ikonische Reihe. Eine versteckte, aber willkommene Überraschung für Fans beider Franchises.

Dazu gibt es diverse technische Optimierungen: Stabilere Bildraten, Fehlerbehebungen und PC-spezifische Anpassungen. Besonders Spieler, die das Spiel erstmals genießen, erhalten so ein runderes Erlebnis. Auch Veteranen profitieren, wenn performancetechnisch alles flüssiger läuft und das erneute Durchspielen angenehmer wird.

Ein Bonus-Aspekt zeigt sich in den narrativen Parallelen: Chronologisch gespielt, verdeutlichen sich zum Beispiel Ellies Musikreise und Abbys Survival-Lernkurve auf neue, verblüffende Weise. Die Momente, in denen ihre Wege sich kreuzen, gewinnen eine zusätzliche emotionale Schärfe – ein Effekt, den selbst Macher nicht vorhersehen konnten.