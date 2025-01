Am 3. April 2025 feiert The Last of Us Part II Remastered seinen Einstand auf dem PC. Spieler können das Action-Adventure ab sofort auf Steam und im Epic Games Store vorbestellen. Die PC-Version basiert auf der überarbeiteten Remastered-Version für die PlayStation 5, die im Januar 2024 erschien. Neben grafischen Verbesserungen enthält sie exklusive Inhalte wie die spielbaren „Lost Levels“, die ursprünglich aus der PS4-Version gestrichen wurden, und den Roguelike-Survival-Modus „No Return“, der mit neuen Herausforderungen lockt. Vorbesteller dürfen sich zudem über Boni wie ein Crafting-Handbuch und eine Munitionserweiterung freuen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Neuauflage hat bereits auf der PS5 beeindruckt und einen Metacritic-Score von 90 erreicht. Doch trotz dieser Stärken trüben kontroverse Entscheidungen die Vorfreude vieler Fans. Sony knüpft den Zugang zum Spiel an einen PSN-Account. Das ist ein Schritt, der bei einem Singleplayer-Titel wie diesem auf Unverständnis stößt.

PSN-Zwang: Ein Stolperstein für den Erfolg?

Die PSN-Pflicht sorgt besonders in Regionen für Ärger, in denen das Netzwerk nicht verfügbar ist. Spieler befürchten, dass sie trotz Kauf keinen Zugang erhalten könnten. Auch wenn Sony dieses System bereits bei anderen Portierungen wie Helldivers 2 und God of War Ragnarok eingeführt hat, führte der Druck der Community in der Vergangenheit dazu, dass der Zwang teilweise zurückgenommen wurde. Modder haben ebenfalls Wege gefunden, die Einschränkungen zu umgehen.

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Notwendigkeit eines Online-Accounts für ein Spiel, das primär für den Singleplayer-Modus entwickelt wurde. Dennoch bleibt abzuwarten, ob Sony angesichts des Fanprotests seine Strategie noch vor dem PC-Launch anpasst. Neben der Veröffentlichung des Spiels im April 2025 dürfen Fans sich auch auf die zweite Staffel der Serienadaption freuen. Diese startet ebenfalls im April.