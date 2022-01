Am Ende dieser Woche können Fans ihren Abenteurergeist wieder unter Beweis stellen. Denn die Uncharted: Legacy of Thieves Colltecion erscheint am 28. Januar für die PlayStation 5. Zur großen Feier des nahenden Release veröffentlichte PlayStation den Launch-Trailer.

Zwei Abenteurer erwarten euch in der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die zwei preisgekrönte Titel der Reihe enthält. Während ihr in Uncharted 4: A Thief’s End mit Nathan Drake auf Schatzsuche geht, schlüpft ihr in Uncharted: The Lost Legacy in die Rolle von Chloe Frazer.

Beide Titel sind an die Leistungen der PlayStation 5 angepasst worden. So könnt ihr den gewaltigen Detailreichtum mit verbesserter Grafik sowie Bildwiederholrate genießen. Für knapp 50 Euro könnt ihr den Titel vorbestellen.

Im weiteren Verlauf des Jahres soll die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ebenfalls für den PC via Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Damit wandert ein weiterer PlayStation-Titel, nach Horizon Zero Dawn, Death Stranding und God of War, von der Konsole zum PC.

Darüber hinaus erscheint am 17. Februar die Verfilmung der Reihe in den Kinos. In Uncharted sehen wir Tom Holland als den jungen Nathan Drake, Mark Wahlberg als Sully und Sophia Taylor Ali als Chloe Frazer. Die Rolle des Antagonisten Moncada übernimmt Antonio Banderas. Den neuen Trailer zum Film findet ihr hier.