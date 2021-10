Leider sieht die Zukunft für PC-Besitzer, die gleichzeitig auch Fans von PS5-Exclusives sind, nicht rosig aus. Denn wie Ex-PlayStation-Boss Shawn Layden glaubt, wird Sony wohl nie Exklusiv-Blockbuster zeitgleich auf PS5 und dem PC veröffentlichen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In der jüngeren Vergangenheit veröffentlichte Sony gleich mehrere ehemals Playstation-exklusive Spiele auch für den PC – wenn auch mit einer gewissen Verzögerung. Dazu zählen unter anderem Nioh 2 und Days Gone. Weitere Portierungen sollen in absehbarer Zukunft folgen. Viele hofften auf eine radikalere Änderung der Veröffentlichungspolitik von Sony und dass in Zukunft PS-Exklusives am selben Tag auf der PS5 und dem PC erscheinen.

Kein gleichzeitiger PS5-Exclusives Release

Dies scheint aber zumindest nach Meinung des ehemaligen PlayStation-Chefs Shawn Layden ausgeschlossen zu sein. Im What’s Up PlayStation-Interview spricht er über die Idee, PS4-Blockbuster überhaupt auf den PC zu bringen und was der ursprüngliche Gedanke dahinter war. Gleichzeitig verrät er auch, dass es wohl in naher Zukunft wohl unwahrscheinlich ist, dass Sony seine großen PlayStation-Hits und PS5-Exclusives direkt zum Launch auch für den PC veröffentlicht.

„Die Idee, auf den PC zu gehen – und ich denke nicht, dass man jemals sehen wird, wie PlayStation gleichzeitig auf dem PC veröffentlicht, aber sag niemals nie – aber die Strategie, als wir das entwickelt haben, als ich da war, war, dass wir dorthin gehen müssen, wo diese neuen Kunden sind, wo diese neuen Fans sein könnten.“

Mit ihrer momentanen Strategie fährt Sony momentan auch ganz gut und hat aktuell keinen zwingenden Grund davon abzuweichen. Allein die Verkaufszahlen der PS5 und der Exklusiv-Titel beweisen das. Das bedeutet allerdings nicht, dass PS5-Exclusives niemals auch für den PC erscheinen werden. Horizon Zero Dawn, Death Stranding und die nächstes Jahr erscheinende Uncharted Legacy of Thieves Collection, sind die besten Beispiele dafür. Man wird also weiterhin „nur“ viel Geduld brauchen, oder aber den Biss in den sauren Apfel für den Kauf der Next-Gen Konsole. Es ist aber definitiv davon auszugehen, dass PS5-Blockbuster wie God of War oder auch die Fortsetzung God of War Raganrok, eines Tages auch auf dem PC erscheinen werden.