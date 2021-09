Eins der beliebtesten PS4 Spiele bekommt nun endlich eine PC-Umsetzung. Zusätzlich verpasst Sony dem Klassiker Uncharted 4 ein Remaster für die neue PS5. Nur eins der vielen Highlights auf dem letztwöchigen PS Showcase 2021.

Uncharted 4 aus dem Jahre 2016 gilt bis heute als Meilenstein der Videospielgeschichte und ist nicht nur unter Fans der Reihe extrem beliebt. Die Mischung aus Klettern, Schießen und Rätsel lösen in unglaublich schönen und atmosphärischen Levels macht einfach Laune. Die toll geschriebenen und grandios vertonten Charaktere rund um den Schatzsucher/Hobby-Archäologen Nathan Drake, wachsen einem sofort ans Herz.

Endlich endlich kann man da nur sagen, hat Sony entschieden auch die PC-Gamer unter uns in den Genuss dieses Videospiel-Meisterweks kommen zu lassen. Damit bricht der Publisher erneut mit seinem alten Muster, exklusive Titel für die hauseigene Konsole zu releasen, wie es bereits bei Horizon Zero Dawn von 2017 der Fall war. Zusätzlich zum viertel Teil der Hauptreihe, A Thief’s End, ist auch die Standalone Erweiterung The Lost Legacy in der Collection mit dabei. Diese bietet auf gewohnt hohem Niveau mehr vom selben, verpackt in eine spannende Story mit zwei starken Protagonistinnen. Für Sony-Jünger wird es derweil von beiden Spielen ein Remaster für die PS5 geben.

Der Trailer zur Uncharted 4 PS5 und PC Version macht bereits Stimmung

Wann erscheint die die Uncharted Collection?

Die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“, wie Sony das Bundle getauft hat, wird Anfang 2022 für die PS5 und den PC erscheinen. Lange müssen Fans also nicht warten, um entweder erneut oder zum ersten Mal sich in wilde Abenteuer mit wechselnden Schauplätzen, finsteren Gegenspielern und gefährlichen Ruinen zu stürzen.

Wer übrigens noch keine Next-Gen-Konsole sein Eigen nennen kann und das Finale der Uncharted Reihe immer noch nicht gespielt hat, dem empfehlen wir einen Blick in den PS-Store zu werfen. Dort kann man die digitale Version von Uncharted 4 bereits für 9,99€ erwerben.