Wie wir bereits berichteten, fand gestern eine weitere Episode des PlayStation State of Play statt. Im Rahmen dieses Streams konnten Fans erste Gameplay-Szenen zu Horizon Forbidden West erleben. Bevor das eigentliche Event jedoch startete, konnten Fans einen atmosphärischen Countdown erleben, der verschiedene Szenen aus dem Spiel zeigte. (Wir markieren euch den folgenden Stream an der Stelle, wo das eigentliche Event beginnt. Wenn ihr was vom fünf Stunden langen Countdown sehen möchtet, könnt ihr einfach zurück spulen. ;))

Um Fans ein bildgewaltiges Spektakel liefern zu können, nahm man die ersten Gameplay-Szenen von Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5 auf. Die Ergebnisse dieses Streams können sich durchaus sehen lassen. Wir schließen uns Axl Rose an und sagen „Welcome to the Jungle!“, Spannungsgeladenes Gameplay trifft auf die wunderschöne, postapokalyptische Landschaft von San Francisco in dem knapp viertelstündigen Video.

Sechs Monate sind seit der Ereignisse aus Horizon Zero Dawn vergangen. Weil ein rotes Licht die Welt befällt und droht das alles Leben zu vernichten, sind Aloy und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten im Westen unterwegs. Dabei trifft sie auf neue Maschinen und neue Feinde. Die Rebellenfraktion des Tenakth-Stammes sind nun auch in der Lage Maschinen zu überbrücken und diese als zusätzliche Bedrohung für Aloy einzusetzen.

Doch dank ihrer neuen Gadgets kann Aloy ihnen einen Strich durch die Rechnung machen: Der Zugwerfer beschleunigt sie ihr Klettern, mit dem Schildflügel kann sie aus der Höhe herabsinken oder Gegner von oben heraus überraschen. Außerdem kann sie mit der Tauchermaske die ausgefeilte Unterwasserwelt erkunden. Natürlich besitzt auch ihr Fokus eine Reihe neuer Fähigkeiten, die ihn noch nützlicher machen.

Wie das Gameplay-Material zeigt, basiert der Combat von Horizon Forbidden West vor allem auf taktischen Entscheidungen und Kreativität. Treue Spieler kennen dieses Feature bereits aus dem ersten Teil. Doch dank der breiteren Auswahl an Möglichkeiten können Spieler noch mehr Wege finden, um aus Gefahrensituationen unbeschadet zu entkommen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf weiteres Bildmaterial in den nächsten Monaten. Weitere Informationen erhaltet ihr im PlayStation.Blog.